نوير يعلن جاهزيته لمواجهة ليفربول

الحارس الألماني يؤكد أن كل شيء بخير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني جاهزيته لمواجهة ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير لموقع بايرن الرسمي:"بالأمس سارت الأمور بشكل جيد، واليوم أيضاً".

وأضاف:"لقد انضممت لجميع التدريبات وأنا جاهز للمشاركة، حتى حين كنت خارج التدريبات كنت أقوم بتدريبات الحراس بشكل مخصص".

وأوضح:"الآن حظيت بحصتين جيدين ونجحت في إكمالهم، كل شيء يعمل بشكل جيد".

وغاب نوير عن مواجهة باير ليفركوزن التي خسرها بايرن في الكأس 3-1، ثم فازوا على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.