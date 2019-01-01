نوير يشيد بماني وهوملز يتمنى العودة للمنتخب بعد سقوط بايرن

ليفربول انتزع التأهل من قلب ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى مانويل نوير، حارس وقائد بايرن ميونخ، انزعاجه من وداع دوري الأبطال وفسر تحركه في اللقطة التي أسفرت عن هدف ليفربول الأول.

وخسر بايرن ميونخ إياباً على أرضه مساء الأربعاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التعادل سلباً ذهاباً في "أنفيلد".

وسجل لليفربول ساديو ماني هدفين وفيرجيل فان دايك، ولكن الهدف الأول للسنغالي أتى بعد مراوغة لنوير على حدود منطقة الجزاء.

وقال نوير للصحافة: "أردت أن أسبق ماني للكرة ولكن لمسته الأولى صراحة كانت رائعة، لو لم يتحكم بالكرة بهذا الشكل كنت لأحصل عليها".

وأضاف: "لو ثبت في مكاني كان ليكون في وضع انفراد، أتفهم فيما يفكر الجمهور، ولكن ماني قام بعمل رائع في تلك الكرة، أنا حزين بسبب الخسارة والخروج".

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باييت سدد الكرة ثم ذهب للاحتفال مباشرةً قبل حتى أن يتأكد أنها سكنت الشباك! 😅pic.twitter.com/MxKKb08ilj — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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بينما وجه زميه ماتس هوملز كل حديثه عن استبعاده من صفوف المنتخب الألماني: "لنرى ما سيحدث، لازلت أرى أن بإمكاني اللعب لعدة أعوام في أعلى المستويات".

وواصل: "اللعب للمنتخب يأتي قبل أي شيئاً آخر برأيي، ربما الإصابات أثرت على المستوى، ولكن لازلت قادراً على تقديم الإضافة".

وشوهد يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، حاضراً في مدرجات ملعب "أليانز" لمشاهدة مباراة بايرن وليفربول ومتابعة اللاعبين الألمان بعد أزمة استبعاد الثلاثي البافاري.