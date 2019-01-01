نوير يسخر من شائعات اعتزاله

حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير يتحدث حول شائعات اعتزاله ويسخر منها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سخر الحارس الدولي الألماني مانويل نوير من شائعات اعتزاله في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مدينة ميونيخ.

وكانت بعض الأخبار قد تحدثت عن إعلان مانويل نوير إما اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي أو اعتزاله اللعب دوليًا.

وجاء ذلك نتيجة لمؤتمر صحفي عاجل أعلن عنه في ظرف 24 ساعة الحارس الألماني لبايرن ميونيخ مساء أمس الثلاثاء.

ومع ارتباط هذا المؤتمر الصحفي بإصابته الأخيرة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الإصابات التي لحقت بنوير مؤخرًا، توقع البعض أن تكون هناك نية لاعتزال نوير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وحول ذلك، قال مانويل نوير إنه لا يعلم من أين جاء الصحفيون وبعض من الجماهير بفكرة الاعتزال وطرحها في هذا الوقت من الأساس.

وأضاف: "في حال كان كل مؤتمر صحفي يدعو إليه لاعب أو مدرب هدفه إعلان الاعتزال فإن جميع اللاعبين سيعتزلون كرة القدم"

وتابع: "لا أعلم من الذي اقترح هذه الفكرة، يقولون إنه شخص مقرب مني، حقًا أريد أن أعرف من هو حتى أسأله عن مصدر معلوماته تلك" ــ يضحك ــ

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يذكر أن مانويل نوير كان قد شارك مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الأخيرة في روسيا عقب عام كامل من الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة بكسر في القدم.