نوير يحلم بقيادة بايرن ميونخ لدوري أبطال أوروبا من قلب ألمانيا

أحلام كبيرة..

أعرب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن آماله في أن يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع العملاق البافاري وبالتحديد في نسخة 2022 المقرر إقامة المباراة النهائية فيها على ملعب أليانز آرينا.

نوير حقق دوري الأبطال بقميص البايرن في موسم 2012/2013 بعد الفوز في النهائي على بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف في ويمبلي بإنجلترا، بعد عام وحيد من خسارة النهائي في أليانز آرينا من تشيلسي.

الدولي الألماني مدد تعاقده مع بايرن حتى عام 2023 في الأيام القليلة الماضية وبعد أسابيع طويلة من التفاوض، ليؤكد أن حافزه الأكبر في الفترة المقبلة سيكون تحقيق ذات الأذنين.

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نوير في تصريحاته قال "أنا مقتنع بفريقنا والنادي بأكمله، أنا متأكد من أننا سنلعب كرة قدم ناجحة على مدار السنوات المقبلة. بالطبع لدينا أهداف نصبو إلى تحقيقها هذا الموسم أيضًا".

وأضاف "لدينا فريق جيد للسنوات القليلة المقبلة، وهناك الكثير من اللذة والمرح للعمل داخل بايرن ميونخ، أيضًا كقائد، هذه هي وظيفتي وأريد أن أستمر حتى 2023".

"تبدأ كل عام وأنت تريد تحقيق كل البطولات، هناك بطولات لازلنا فيها وسعينا قائم لتحقيق كل الألقاب، الوضع الآن مختلف ويجب على الجميع التكييف معه وليس لاعبو الكرة فقط."

وأتم "إن أحد أهدافنا في السنوات المقبلة هو لعب نهائي دوري أبطال أوروبا كما فعلنا في 2012. في 2022 سيكون النهائي في ميونخ وهذا حافز كبير لي وللفريق بأكمله، حلمنا هو أن نتمكن من بلوغ هذا النهائي".

يذكر أن بايرن ميونخ قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم بعد الفوز في دور الـ16 ذهابًا في ستامفورد بريدج بثلاثية على تشيلسي، لكن مباراة الإياب لم تقام نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتوقف نشاط كرة القدم.