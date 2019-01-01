نوير: البعض ظن أنني انتهيت، ولكني ما زلت شغوفًا بالكرة!

نوير يُشيد بعدد من الحراس ويتحدث عن المنافسة في ألمانيا..

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني أنه لم يفقد الشغف بكرة القدم بعد وما زال يشعر بالرغبة في مزاولة المهنة على أعلى مستوى.

جاءت كلما نوير ردًا على سؤال طُرح عليه عن المنافسة مع تير شتيجن في منتخب ألمانيا، والذي وصلت ذروتها في الأونة الأخيرة بعد التصريحات التي أطلقها حارس برشلونة بأحقيته بالمركز الأساسي في المانشافت.

فيديو | لقطة مهارية معتادة من مانويل نوير

وقال نوير "على مدار التاريخ كان لدى ألمانيا حراسًا للمرمى عظام لديهم الجودة العالية تمامًا كما الحال في مركز المهاجم."

"عندما انضممت إلى المنتخب الألماني كنت بديلًا لرينيه أدلر، ثم أصبحت الحارس الأول بعد إصابته ومنذ 2010 وأنا أدافع عن مركزي."

وتابع "اعتقد بعض الناس أنني انتهيت ولن أعود مجددًا، ولكنني أشعر بحماس كبير وشغف أكبر لهذه الرياضة، وهو هو الأهم."

واختتم في هذا السياق "هدفي هو عدم الذهاب إلى التدريبات في كل صباح وأنا راضٍ عن مستاوي ولا أسعى للتطور. أريد التقدم كل يوم، أنا في عمر الـ 33 وهدفي هو إيقاف الكرات التي يظن البعض أنها لا تصد، إنه هدفي كل يوم."

الدولي الألماني تطرق للحديث عن حراس المرمى حول العالم، وقدّم إشادة بأليسون بيكر حارس ليفربول وإيديرسون حارس مانشستر سيتي، ولكنه شدد على تألق هوجو لوريس حارس توتنهام أيضًا.

"أليسون وإيديرسون هما حارسان كاملان. لقد أتقنوا الكرة الحديثة ولديهم قدرة ممتازة على اللعب بالقدم، أنا أحبهما، لديهما اتساق ونادرًا ما يرتكبا أخطاء."

وأتم"هما من بين الأفضل في العالم وبجوارهما بالتأكيد هوجو لوريس. لوريس من جيلي أكثر منهما، ولقد تمتع بموسم مميز في توتنهام العام الماضي. بيننا الكثير من النقاط المشتركة، كلانا يحمل شارة القيادة في النادي والمنتخب، أنا أُقدر لوريس كثيرًا."