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نوير: الإصابة كادت أن تجبرني على الاعتزال

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حارس مرمى منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ يكشف عن تفاصيل إصابته المرعبة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ تفاصيل إصابته الخطيرة قبل كأس العالم 2018، وذلك في حواره الذي نقلته صحيفة بيلد الألمانية.

وقال الحارس الدولي الألماني: "إصابتي قبل كأس العالم كادت أن تُنهي مسيرتي بالكامل، لقد كانت إصابتي الثالثة بكسر في القدم".

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وكان نوير البالغ من العُمر 32 عامًا قد استعاد عافيته قبل مونديال روسيا، الذي شارك فيه مع منتخب المانشافت وودع البطولة منذ الدور الأول.

بينما أكد حارس البافاري على عدم معاناته من أثار الإصابة في الوقت الحالي، وقال: "لا أشعر بأي ألام الآن، أريد خوض المزيد من التحديات مع منتخب ألمانيا وأسعى للفوز بألقاب جديدة".

يذكر أن مانويل نوير كان قد توج مع منتخب الماكينات الألمانية بكأس العالم 2014، الذي أقيم بالبرازيل، وفاز بجائزة الحارس الأفضل في البطولة.

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