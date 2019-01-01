نوير: الأخطاء يجب أن تتوقف أمام ليفربول

بايرن استقبل هدفاً بالدقيقة الأولى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، فريقه بالتوقف عن الأخطاء الدفاعية والتحسن حتى لا يتسبب الأمر بمشاكل للفريق أمام ليفربول بدوري الأبطال.

وفاز بايرن على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدفين مساء الجمعة رغم تلقيه هدفاً عكسياً بعد فقط 13 ثانية.

وقال نوير للمراسلين بعد المباراة: "المباراة كانت جيدة، ولكن استقبال الأهداف بتلك الطريقة جنون، لا يجب أن نفعل هذا".

وواصل: "نريد الخروج بشباك نظيفة، ولكن الجيد أن امتلكنا الوقت بعد استقبال الهدف للتعويض، ليفربول سيمتلك فرصاً أكثر للتسجيل".

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وختم: "مرتان تعرضنا للخطر من الجناح، نحتاج للتمركز أفضل وننظم الصفوف، خصوصاً عند وجود تمريرات عرضية لمنعها".

ويستضيف بايرن ميونخ ليفربول في اللقاء المقبل ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز".