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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

نوير: أتوقع سقوط بروسيا دورتموند قريبًا

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تعرف على تصريحات نوير بشأن المنافسة على الفوز ببطولة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أنّ الفريق البافاري سوف يكون مستعدًا حينما يسقط بروسيا دورتموند.

دورتموند يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ.

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وقال نوير في تصريحات صحفية :"أعتقد من خلال المباريات الماضية شاهدنا نقاط ضعف عديدة لبروسيا دورتموند وسوف يخسرون بعض النقاط وعلينا أن نكون على أتم استعداد لذلك".

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وتابع: "لا يمكن أن نقول إن المنافس لا يُقهر لأن سوف يخسر وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

من جانبه علّق كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي للفريق، على المنافسة مع بروسيا دورتموند بقوله: "نحن الصيادون ولسنا الفريسة ولذلك سنظل في مطاردة لنهاية الموسم".

وأتم: "بروسيا دورتموند فريق رائع ومنافس شرس ولكننا أيضًا نمتلك فريقًا قويًا ونستطيع العودة لصدارة البوندسليجا".

بايرن ميونخ لم يخسر بطولة الدوري الألماني منذ 2012 وحصد اللقب 6 مرات على التوالي.

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