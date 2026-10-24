هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
استكشف خيارات المراهنة على جول
Noureddine ZekriGetty
محمود خالد

نور الدين بن زكري على الطاولة لإنقاذه .. "استقالة جماعية" تنذر بأزمة لأحد أندية دوري روشن!

تابع GOAL على جوجل

هل نشاهد عودة "مدرب الإنقاذ" إلى دوري روشن؟

إعلان

يبدو أننا قد نشهد قريبًا عودة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، الذي اشتهر بكونه "مدرب الإنقاذ"، لأحد أندية دوري روشن، بالتزامن مع أزمة كبرى في هذا النادي الذي يعاني الأمرّين في المسابقة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نور الدين بن زكري، بات ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لفريق أبها، في ظل مساعي الإدارة لتغيير المدير الفني الكرواتي دامير بوريتش، بسبب سوء النتائج.

وهنا تكمن الأزمة، فإن مجلس إدارة أبها، لوّح بتقديم استقالة جماعية، إذا لم يجد تجاوبًا من قِبل لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن طلب تغيير المدرب الكرواتي.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

مسيرة نور الدين بن زكري في السعودية

إعلان
إعلان

ويملك المدرب صاحب الـ60 عامًا، مسيرة متنوعة مع الأندية السعودية، منذ تجربته الأولى مع الرائد في موسم 2013-2014.

مواضيع ذات صلة

ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 6 تجارب مختلفة..

* الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".

إعلان

* الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".

* ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".

إعلان

* الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".

* الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".

إعلان

* الشباب (فبراير - يونيو 2026): 13 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 5 هزيمة - سجل 23 - استقبل 26".

أبها وصراع الهبوط

إعلان

ورغم صعوده إلى دوري روشن السعودي، متوجًا بلقب دوري الدرجة الأولى، إلا أن أبها بات يسير نحو الهبوط مجددًا، مع احتلاله المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب المسابقة.

وعلى مدار تسع مباريات، لم يحقق أبها أي انتصار في دوري روشن، خلال موسم 2026-2027، حيث اكتفى بتعادلين و7 هزائم، كان آخرها في السقوط أمام نيوم، بثنائية نظيفة، في الجولة الحادية عشرة.

إعلان

نور الدين بن زكري، يملك سيرة تدريبية طويلة في الملاعب السعودية، اجتمعت على سمة وحيدة وهي إنقاذ الأندية من شبح الهبوط، بين الفيحاء بموسم 2018-2019، وضمك في 2019-2020، ثم الأخدود 2023-2024، والخلود في 2024-2025.

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

مقالاتي المفضلة:

- "يركب الطائرة للتتويجات ويكتب نصف سطر في سجل الهلال التاريخي" .. بطولات فاز بها نيمار دون مجهود!

https://tinyurl.com/mu36ensw

- اضحك مع "شائعات" كريستيانو جونيور .. مزّق شباك الاتحاد بـ15 هدفًا في مباراة واحدة ووقع في حب فتاة عربية!

https://tinyurl.com/bdh8vrpr

- إنهم يرتجفون بردًا في الشانزلزيه .. تشيلسي يذيق باريس من كأس إنتر والريال، وبالمر يعبث بأوراق الكرة الذهبية!

https://tinyurl.com/mwt6nmpe

- لم يتحمل ضربتين في الرأس وتقليد خطة باريس .. تجديد محمد صلاح مع ليفربول "خطأ فادح أم قوة لا يستهان بها"؟

https://tinyurl.com/y7y48wwp