نور الدين أمرابط يقترب من العودة للظهور مع النصر

النصر يستعد لمواجهة الزوراء العراقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط النصر السعودي، من التعافي بشكل كامل والعودة لصفوف العالمي خلال المباريات المقبلة.

ويعد أمرابط من العناصر الأساسية للنصر خلال المباريات الأخيرة والذي يعتمد عليه فيتوريا بشكل كامل من أجل المنافسة على لقب الدوري بالموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للنصر خلال الأيام الأخيرة بعد أن أنهى فترة التأهيل بنجاح.

ويستعد النصر السعودي خلال الفترة المقبلة لمواجهة الزوراء العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بدور المجموعات حيث يسعى لتحقيق الانتصار.

ويتواجد النصر في المركز الأخيرة بمجموعته بثلاثة نقاط فقط، متساويًا مع الوصل الإماراتي، خلف المتصدر ذوب آهان الإيراني بسبع نقاط والثاني الزوراء العراقي صاحب الـ4 نقاط.

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وينافس النصر في الوقت الحالي أيضًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع الهلال السعودي وينتظر سقوط الزعيم لاعتلاء الصدارة.