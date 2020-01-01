نور الدين أمرابط يثير الشكوك والارتياب في النصر

اللاعب المغربي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

يثير المغربي نور الدين أمرابط، جناح فريق نادي النصر، الشكوك والارتياب بين جماهير ناديه، في ظل اقتراب انتهاء عقده، دون تجديده خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد نور الدين أمرابط بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون العودة لناديه.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن الشكوك والارتياب يقلقان إدارة النصر حاليًا، بعد إعلان البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب الفريق، رغبته في خوض تجربة جديد خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا عدم تجديد عقد أمرابط حتى الآن.

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ويرغب نادي السد القطري في ضم نور الدين أمرابط خلال الفترة المقبلة، حيث يحاولون إغراءه بعقد كبير، وهو الأمر الذي يخشاه مسؤولي نادي النصر وجماهيره.

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ولكن تصريحات أمرابط بأنه ينوي تمديد عقده مع النصر، واللعب لمدة أطول بالدوري السعودي، يبث بعض الطمأنينة في قلوب إدارة وجماهير نادي النصر، لأنه أحد أهم لاعبي الفريق حاليًا.

يأتي ذلك بعد إقناع نادي النصر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بالاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر، بعدما تم رفع راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو، بدلًا من 5 ملايين.