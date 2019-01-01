نور الدين أمرابط يعود لقائمة النصر لمواجهة العدالة

لاعب الوسط المغربي أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة النصر والعدالة.

شهدت قائمة فريق نادي النصر، تواجد المغربي نور الدين أمرابط، استعدادًا لمباراة العدالة، المقرر لها غدٍ الخميس، بالدوري السعودي للمحترفين.

النصر سيحل ضيفًا على العدالة، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، كان ينتظر تقرير الجهاز الطبي، بخصوص إصابة نور الدين أمرابط، لتحديد موقفه من المشاركة.

نور الدين أمرابط غاب عن تدريبات النصر خلال آخر 3 أيام، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة التعاون يوم الجمعة الماضي.

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وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقسم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين، في التحضير للمباراة الأخيرة، وشرح لهم تنفيذ عدد من الجمل الفنية، قبل اختتام التدريبات بمناورة.

ويتصدر النصر الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الوصيف، والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.