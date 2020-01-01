نور الدين أمرابط : السد فاوضني عبر تشافي وهذا موقفي من النصر

المدير الفني الإسباني تشافي مدرب السد فاوضني قبل فترة

كشف اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر الحالي، أن نادي السد القطري فاوضه بالفعل عن طريق المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وفي تصريحات للرياضية قال أمرابط : "المدير الفني الإسباني تشافي مدرب السد فاوضني قبل فترة ولكنني لا أعلم الآن أي شيء عن هذ الأمر.

وحول موقفه للرحيل عن النصر قال أمرابط : "أتمنى البقاء مع النصر لمُدة 4 أعوام أخرى ولا مانع لدي للبقاء رفقة الفريق.

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كما أكد الجناح المغربي على بقاءه مع العالمي لأطول فترة ممُكنة في حالة تلبية طلباته من قبل إدارة النادي، حيث ينتهي عقده الموسم لقادم.

كما وجه أمرابط رسالة شكر خاصة قائلا : " أشكر صديقي الكابتن عبدالله مادو على تبرعه معي وتعاونه لبناء المسجد في هولندا".

ويجمع أمرابط حاليًا التبرعات من أجل بناء مسجد جديد في مدينة "أوترخت" الهولندية، وخاطب العديد من اللاعب للمساهمة في هذا الأمر.

وأنهى أمرابط تصريحاته ليؤكد إنه يقوم بتدرب بشكل مستمر، ويقطع حاليًا 5 كيلو متر بشكل يومي وذلك خلال ساعة من أجل الحفاظ على لياقته كاملة.