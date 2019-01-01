نور الدين أمرابط: أعاني من ألام ولا أعرف مصيري من لقاء الاتحاد

اللاعب المغربي يتحدث عن إصابته قبل السفر إلى البرتغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تداولت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا للاعب المغربي نور الدين أمرابط، قبل مغادرته للبرتغال.

أمرابط سيغادر إلى البرتغال، من أجل الخضوع للفحص الطبي، من أجل تشخيص الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

اللاعب المغربي قال خلال التسجيل الصوتي: "أستعد للسفر إلى البرتغال، سعيًا في إيجاد علاج يمكنني العودة إلى الفريق، لا أدري ماذا سيحدث، ولكنني أشعر بكثير من الألم".

نور الدين أمرابط: أشعر بالألم، ساسأفر إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية، أتمنى اللحاق بمباراة #الاتحاد المقبلة.📢 pic.twitter.com/mWBpRbgKjM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

نور الدين أمرابط تابع: "الإصابة منعتني من التمرير إلى أحمد موسى في مباراة الرائد، أتمنى أن أستطيع المشاركة في مباراة الاتحاد بإذن الله".

ويعاني نور الدين أمرابط من ألام جعلته لا يستطيع استكمال مباراة الرائد الأخيرة، والتي فاز بها النصر بخمسة أهداف دون رد.

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النصر سيواجه الاتحاد مساء يوم السبت 13 إبريل الجاري، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.