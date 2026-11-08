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Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty Images
محمود خالد

في انتظار الفترة الحرة .. عملاق سعودي يترقب "خطف" نواف العقيدي من النصر!

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هل نشاهد العقيدي خارج أسوار النصر قريبًا؟

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لا يزال مستقبل الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، مثار جدل واسع، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، وقلة دقائق مشاركته في المباريات، مع اعتماد المدير الفني أنج بوستيكوجلو، على الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي.

الأهلي يراقب وضع العقيدي

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن إدارة النصر لم تتقدم بأي عرض رسمي إلى نواف العقيدي، من أجل تجديد عقده، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير.

وطبقًا لذلك، فإن الأهلي يراقب دخول نواف العقيدي الفترة الحرة، من أجل التفاوض معه على التوقيع في صفقة انتقال حر.

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البحث عن بديل للصانبي

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وتأتي أنباء ترقب الأهلي لوضع العقيدي، في ظل الانتقادات اللاذعة التي طالت الحارس عبد الرحمن الصانبي، بسبب أخطائه الفادحة، خلال تواجده أمام مرمى الراقي، وسط غياب السنغالي إدوارد ميندي بسبب الإصابة.

يذكر أن المنتخب السعودي قد كشف عن تطورات "تأهيل" نواف العقيدي، بعدما أجرى عملية جراحية في مرفق اليد، خلال شهر أكتوبر الماضي، على إثر إصابته في المباراة الافتتاحية أمام الكويت، من بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، التي أقيمت في مدينة جدة.

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وطبقًا لما ذكره المنتخب السعودي، في حسابه الرسمي عبر منصة (إكس)، فإن العقيدي يواصل التقدم في برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه بمركز سبيتار، بدءًا من الأسبوع المُقبل.

يذكر أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد قرر استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر في الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مع استدعاء محمد العويس، وحامد الشنقيطي وعبد القدوس عطية.

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الشباب فاوض العقيدي

وارتبط نواف العقيدي، بوجود اهتمام من قِبل نادي الشباب، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في الوقت الذي كان النصر فيه منفتحًا على إجراء صفقة تبادلية مع "الليث".

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وأوضح ناصر التويجري، وكيل أعمال همام الهمامي، عبر برنامج "المنتصف"، أن ملف الصفقة التبادلية بين همام الهمامي ونواف العقيدي، بين الشباب والنصر، كان واردًا بالفعل في الفترة الصيفية، ولكن الأمور لم تتم، فيما رجح أيضًا بأن الهمامي يريد الاحتراف الأوروبي، وكل الأمور واردة، فيما لم يشترط أن يحسم ذلك الملف قبل كأس آسيا، التي تأجلت إلى ديسمبر 2027.

وكان سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، قد أشار - في يوليو الماضي - إلى وجود توجه من قِبل النصر لبيع عقد نواف العقيدي، والاستفادة من السنة الأخيرة في عقده، في ظل مطالبة الحارس باللعب بشكل أساسي، وهو الأمر الذي أكده رئيس نادي الشباب، عبد العزيز فهد، بقوله إن شيخ الأندية فاوض النصر لضم العقيدي، وكان الرد عليه بطلب همام الهمامي بصفقة تبادلية، إلا أن الصفقة لم تُنجز في النهاية.

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مشاركات العقيدي

وفي ظل قلة دقائق المشاركة، فضلًا عن دوامة الإصابات، خسر نواف العقيدي مقعد الحارس الأساسي، سواءً في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تولى محمد العويس قيادة مرمى الأخضر في المباريات الثلاث، أو بطولة كأس الخليج 27، بعد أن تعرض العقيدي للإصابة في مباراة الكويت، ليشارك العويس في باقي مباريات البطولة، ويتألق بشكل لافت، ومن ثمّ تتويجه بجائزة أفضل حارس في "خليجي 27".

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ومع دخول الموسم الحالي، فإن مشاركات نواف العقيدي اقتصرت على ثلاث مباريات مع النصر، حيث تعرض للهزيمة الكبيرة أمام العين الإماراتي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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