عودة نواف العابد وياسر الشهراني لتدريبات الهلال قبل مواجهة الدحيل القطري

تواجد أيضًا اللاعب ياسر الشهراني عقب الراحة السلبية التي منحها له الجهاز الفني للهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ نادي الهلال السعودي تحضيراته لمباراة الدحيل القطري في ثاني مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب "محيط الرعب" في الرياض.

وشهدت تدريبات الزعيم الهلالي مشاركة اللاعب نواف العابد بعد العودة من الإصابة التي عاني منها مؤخراً، وغاب عن مباريات الفريق.

كما تواجد أيضًا اللاعب ياسر الشهراني عقب الراحة السلبية التي منحها له الجهاز الفني للهلال بقرار من المدير الفني زوران ماميتش.

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(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/7OZouVGA8i — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

وفي سياق آخر، كشف الهلال عن نفاذ تذاكر الواجهة للقاء الهلال أمام الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك خلال أقل من 7 ساعات من بدأ بيعها.

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ويلتقي الهلال أمام الدحيل يوم الثلاثاء المقبل الساعة 6:45 مساءً، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “ محيط الرعب ” .