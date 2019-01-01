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نواف العابد: لا أعاني من الآلام وسنعود بالكأس من الإمارات

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لاعب الهلال يطلب من الجماهير المساندة في نهائي كأس زايد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد نواف العابد، صانع ألعاب فريق الهلال، على أن مباراة الأهلي كانت صعبة قبل أن تقام، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يحققوا المطلوب وهو الصعود.

العابد قال خلال تصريحات عقب المباراة: "هذا هو حال كرة القدم، وقد تكون في يوم ليس يومك، ولكن أهم شيء هو الفوز".

صانع ألعاب الهلال تابع: "الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وطلب نواف العابد من جماهير الهلال، بمساندة فريقه خلال مواجهة النجم الساحلي المقبلة، للعودة إلى المملكة بالكأس.

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واختتم العابد تصريحاته مشددًا على أنه أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وأنه لا يعاني من أي آلام.

الهلال صعد إلى المباراة النهائية في كأس زايد للأندية، بعد التفوق على الأهلي، ليواجه النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية.

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