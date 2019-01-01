نواف العابد: لا أعاني من الآلام وسنعود بالكأس من الإمارات

لاعب الهلال يطلب من الجماهير المساندة في نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نواف العابد، صانع ألعاب فريق الهلال، على أن مباراة الأهلي كانت صعبة قبل أن تقام، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يحققوا المطلوب وهو الصعود.

العابد قال خلال تصريحات عقب المباراة: "هذا هو حال كرة القدم، وقد تكون في يوم ليس يومك، ولكن أهم شيء هو الفوز".

صانع ألعاب الهلال تابع: "الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

🗓️2012

حسن العتيبي يتصدى لثلاث ركلات ترجيح أمام الأهلي :

مالك معاذ

كامل المر

فيكتور سيموس



🗓️2019



عبدالله المعيوف يتصدى لثلاث ركلات ترجيح أمام الأهلي :

باولو دياز

حسين المقهوي

مهند عسيري pic.twitter.com/nrhXOr0Ku1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019

وطلب نواف العابد من جماهير الهلال، بمساندة فريقه خلال مواجهة النجم الساحلي المقبلة، للعودة إلى المملكة بالكأس.

واختتم العابد تصريحاته مشددًا على أنه أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وأنه لا يعاني من أي آلام.

الهلال صعد إلى المباراة النهائية في كأس زايد للأندية، بعد التفوق على الأهلي، ليواجه النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية.