عودة نواف العابد لتدريبات الهلال استعدادًا للاستقلال الإيراني

هل سيشارك نواف العابد مع الهلال خلال الفترة المقبلة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شارك نواف العابد، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، خلال تدريبات فريقه اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني.

الهلال سيواجه الاستقلال الإيراني مساء يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها مساء يوم الأثنين المقبل.

وفرض الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال، تدريبات تكتيكية وفنية على اللاعبين في منتصف الملعب، ثم تدريبات لياقية.

🌟نواف العابد يشارك في تدريبات الهلال الجماعية pic.twitter.com/CN39lDSswK — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبات مغلقة عصر غدٍ السبت، قبل السفر مساء إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الاستقلال.

الهلال سيواجه الإستقلال الإيراني يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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الهلال يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة بانتصار على استقلال طهران، بعد الفوز في أول مباراتين أمام العين الإماراتي والدحيل القطري.