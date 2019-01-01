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عودة نواف العابد لتدريبات الهلال استعدادًا للاستقلال الإيراني

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هل سيشارك نواف العابد مع الهلال خلال الفترة المقبلة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

شارك نواف العابد، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، خلال تدريبات فريقه اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني.

الهلال سيواجه الاستقلال الإيراني مساء يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها مساء يوم الأثنين المقبل.

وفرض الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال، تدريبات تكتيكية وفنية على اللاعبين في منتصف الملعب، ثم تدريبات لياقية.

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبات مغلقة عصر غدٍ السبت، قبل السفر مساء إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الاستقلال.

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الهلال سيواجه الإستقلال الإيراني يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

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الهلال يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة بانتصار على استقلال طهران، بعد الفوز في أول مباراتين أمام العين الإماراتي والدحيل القطري.

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