نواف العابد: أثبتنا للجميع أن لاعبي الهلال لا يعانون من الإرهاق

العابد يكشف سبب الأداء الرائع أمام العدالة.

أكد نواف العابد، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، على أن السبب وراء الأداء القوي الذي ظهر به فريقه أمام العدالة، هو التعاهد بين لاعبي الفريق، على تقديم مباراة كبيرة أمام الخصم.

العابد سجل الهدف الأول في فوز فريق الهلال على نظيره العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

نواف العابد قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تعاهدنا على هذا الأمر قبل المباراة، على أن نلعب كل مباراة بقوة أمام جميع الخصوم، والبحث عن الثلاث نقاط".

صانع ألعاب الهلال تابع: "الحديث عن إرهاق لاعبي الهلال غير صحيح، وأثبتنا هذا الأمر أمام العدالة، ونحن فريق وكبير وأي لاعب يشارك يصنع الفارق".

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واختتم العابد تصريحاته قائلًا: "أصبحت الآن جاهزًا للمشاركة في المباريات، وسعيد للغاية بالهدف الذي سجلته اليوم في مرمى العدالة".

الهلال حقق الفوز على العدالة بسبعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.