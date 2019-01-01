نواف العابد: الرطوبة العالية أثرت على أداء لاعبي الهلال

لاعب الهلال يتحدث عن الفوز على الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر نواف العابد، لاعب فريق نادي الهلال، عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي في الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين، على ملعب الجوهرة المشعة.

العابد قال خلال تصريحات لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة بسبب الرطوبة العالية، والتي تسببت في هبوط أداء لاعبي الفريق خاصة في الشوط الثاني".

نواف العابد تابع: "المهم بالنسبة لي أننا سجلنا وخرجنا بنقاط المباراة الثلاث، وكان هدفنا خلال الشوط الثاني هو الحفاظ على الكرة".

أبرز ما جاء من قبل الجماهير حول مباراة الكلاسيكو بين #الأهلي و #الهلال 🔥🔥 pic.twitter.com/SBrg6CspCD — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

صانع ألعاب الهلال تحدث عن عودته من الإصابة حيث قال: "كنت أعاني من قطع في وتر أكيلس، ومازلت أعاني من بعض الآلام، ولكن طبيبي أكد لي أن تلك الألام أمر طبيعي".

واختتم العابد تصريحاته قائلًا: "سأعاني من الألام لمدة شهرين قادمين، ولكن أعاني من آلام في أماكن أخرى".

الهلال حقق الفوز على الأهلي، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.