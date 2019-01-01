نهضة بركان يستقر على مصير مدربه بعد سباعية الرجاء البيضاوي

نهضة بركان تلقى خسارة كبيرة من الرجاء البيضاوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقرت إدارة نادي نهضة بركان المغربي، على مستقبل منير الجعواني، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الكبيرة من الرجاء البيضاوي.

نهضة بركان خسر من الرجاء البيضاوي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نهضة بركان جددت الثقة في منير الجعواني، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

علي معلول خاض مران تأهيلي اليوم ومشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة غير مؤكدة حتى الآن 🔴 pic.twitter.com/TcBDNZl8BH — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

ونفى مسؤولي نهضة بركان كل ما تردد، حول رغبة النادي المغربي في الاستغناء عن الجعواني بعد الخسارة من الرجاء.

ومن جانبه، عقد منير الجعواني جلسة مع لاعبيه اليوم الخميس، بعد الخسارة من الرجاء، حيث حاول أن يرفع من معنويات اللاعبين، قبل المباريات المقبلة.

الجعواني طلب من لاعبي نهضة بركان، نسيان هزيمة الرجاء البيضاوي، وضرورة التركيز خلال المباريات المهمة المقبلة.