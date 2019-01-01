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الدوري المغربي الممتاز

نهضة بركان يستقر على مصير مدربه بعد سباعية الرجاء البيضاوي

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نهضة بركان تلقى خسارة كبيرة من الرجاء البيضاوي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استقرت إدارة نادي نهضة بركان المغربي، على مستقبل منير الجعواني، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الكبيرة من الرجاء البيضاوي.

نهضة بركان خسر من الرجاء البيضاوي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نهضة بركان جددت الثقة في منير الجعواني، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونفى مسؤولي نهضة بركان كل ما تردد، حول رغبة النادي المغربي في الاستغناء عن الجعواني بعد الخسارة من الرجاء.

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ومن جانبه، عقد منير الجعواني جلسة مع لاعبيه اليوم الخميس، بعد الخسارة من الرجاء، حيث حاول أن يرفع من معنويات اللاعبين، قبل المباريات المقبلة.

الجعواني طلب من لاعبي نهضة بركان، نسيان هزيمة الرجاء البيضاوي، وضرورة التركيز خلال المباريات المهمة المقبلة.

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