نهضة بركان يثور في وجه الصفاقسي ويتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

صعود رائع للفريق المغربي على حساب الصفاقسي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق نهضة بركان التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي، بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الصفاقسي التونسي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم في تونس يوم الأحد الماضي.

وفاجىء أصحاب الأرض الفريق الصفاقسي الضيف، في أول نصف ساعة بثلاثة أهداف لتحقيق ريمونتادا قوية والصعود للنهائي.

أحرز لابا كودجو لاعب نهضة بركان التقدم في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، حيث توقيت الهدف المبكر أعطى دفعة قوية للفريق وسط جماهيره.

وأضاف عمر النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19 ليعطي أملًا كبيرًا لفريقه في التأهل إلى الدور النهائي من البطولة القوية في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول أضاف يوسوفو دايو الهدف الثالث للفريق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليصعد بفريقه إلى النهائي.

وينتظر نهضة البركان المتأهل من النجم الساحلي التونسي والزمالك، لمواجهته في نهائي كأس الكونفدرالية.