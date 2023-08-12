نهائي كأس الملك سلمان .. مفاجأة مدوية في حراسة مرمى الهلال أمام النصر

تامر أبو سيدو
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لقاء كبير يجمع قطبي الرياض مساء اليوم في البطولة العربية

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يخوض الهلال مساء اليوم النهائي المنتظر أمام النصر في بطولة كأس الملك سلمان العربية، والذي يدخله الفريق دون حارس مرماه الأساسي عبد الله المعيوف بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الشباب في نصف النهائي.

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حبيب الوطيان كان قد أكمل مواجهة الشباب التي حسمها الهلال لصالحه 3-1، لكن صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن مفاجأة مدوية يُجهز لها المدرب جورج جيسوس تتعلق بحارس مرمى الزعيم أمام النصر في النهائي.

تلك المفاجأة هي تواجد محمد العويس في حراسة المرمى رغم كل ما قيل عن تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه مع الفريق.

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الصحيفة أوضحت أن جيسوس استدعى العويس لمعسكر الفريق وسيُخضعه اليوم لاختبارات بدنية تُحدد مدى قدرته خوض اللقاء أساسيًا، وحال الفشل في المرور من تلك الاختبارات سيتواجد على دكة البدلاء.

الرياضية أفادت أن صاحب الـ31 عامًا كان قد عانى من إصابة في الكتف أبعدته عن جميع مباريات البطولة العربية.

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