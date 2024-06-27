نهاية لاعب شجاع .. قلب نبيل بن طالب يضع حدًا لمسيرته على الملاعب

خبر مؤسف لللاعب الجزائري

نقلت إذاعة مونت كارلو أخبارًا مؤسفة تتعلق بالحالة الصحية للجزائري نبيل بن طالب نجم ليل، والذي تعرض لأزمة قلبية مؤخرًا.

صاحب الـ29 عامًا كان قد تعرض لأزمة قلبية حادة خلال تواجده في ملعب لكرة القدم الخماسية، وقد تم إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة أصدقائه قبل أن يُنقل إلى مشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج المناسب.

وأصدر نادي ليل عدة بيانات تؤكد خضوع اللاعب لاختبارات وفحوصات طبية، مشيرًا ومصادر صحفية أخرى إلى إيجابية النتائج، لكن الإذاعة الفرنسية كشفت النقاب اليوم الخميس عن إجراء اللاعب لعملية جراحية في القلب يوم أمس الأربعاء بهدف تثبيت منظم لضربات القلب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخبر السعيد كان نجاح تلك العملية الجراحية لكن الخبر المؤسف والحزين كان ترجيح مونت كارلو لانتهاء مسيرة بن طالب على ملاعب كرة القدم، حيث أشارت إلى أن الأمر سيُناقش في اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لكن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي تقاعده عن اللعب.

يُشار إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب الجزائري قبل الانضمام إلى ليل أظهر وجود بعض المشاكل في قلبه لكن تم توقيع عقد يمتد حتى صيف 2026 رغم ذلك، وقد لعب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد الحصول على رخصة استثنائية للعب في المستوى العالي من اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي.