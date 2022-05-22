نهاية السنوات العجاف .. ميلان يتوج بالدوري الإيطالي!

بعد غياب منذ موسم 2010-11، عاد نادي ميلان لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ساسوولو في مباراة الجولة الأخيرة من "سيري آ" بثلاثية نظيفة.

ميلان تمكن من السيطرة على ملعب "مابي" معقل ساسوولو في مباراة الجولة الأخيرة لموسم 2021-22 من الدوري الإيطالي، بعد أن زحفت جماهير "الروسونيري" واحتلت الملعب بالكامل، انتظارًا لتتويج الفريق باللقب الغائب منذ سنوات.

رد لاعبي ميلان على دعم الجمهور لم يتأخر كثيرًا، حيث افتتح أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 17 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، ويختتم فرانك كيسييه أهداف اللقاء في الدقيقة 36.

الفوز الثمين رفع رصيد ميلان إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره وغريمه إنتر.

ومدد ميلان سلسلة عدم الخسارة في الدوري الإيطالي للمباراة 16 على التوالي، كما حقق الفوز الخامس على التوالي، ليضمن التتويج باللقب.

ورفع "الروسونيري" رصيد ألقابه في الدوري الإيطالي إلى 19 لقبًا، بالتساوي مع إنتر، كثاني أكثر الفرق تحقيقًا للقب بعد يوفنتوس الذي حقق 36 لقبًا.

إنتر يفوز بنفس النتيجة!

وعلى الجانب الآخر، تمكن إنتر من الفوز على سامبدوريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو.

وافتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الكرواتي إيفان بيريشيتش، قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و57 من عمر اللقاء.

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 84 نقطة، لكنه لم يتوج باللقب حيث كان يحتاج إلى فوز ساسوولو على ميلان، مع فوزه بالطبع على سامبدوريا.

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