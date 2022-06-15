نهاية الرحلة؟ بوتشيتينو في أيامه الأخيرة في باريس وسط مراقبة زيدان!

زيدان هو المرشح الأول لخلافة المدرب الأرجنتيني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اتفاق جديد في الوقت الحالي بين إدارة باريس سان جيرمان، والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو بشأن الرحيل.

وكان الحديث في الفترة الماضية يحوم حول مغادرة الأرجنتيني من مهمة تدريب الفريق الباريسي، بسبب عدم رضا الإدارة والجماهير من الأداء المقدم.

وبحسب صحيفة "Le Parisien" فإن رحيل بوتشيتينو أصبح مسألة وقت، وسيتم الإعلان حول ذلك في القريب العاجل.

ماذا حدث مع المدرب الأرجنتيني؟

أوضح التقرير أن إدارة فريق باريس سان جيرمان قد اتفقت مع المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو، برحيل الأخير في الوقت الحالي قبل نهاية عقده بموسم.

حيث اجتمع محامي المدرب المخضرم مع الإدارة، وسيتم تسجيل مغادرة ماوريسيو بنهاية الأسبوع الحالي ويمكن أن يعقبه إعلان اسم خليفته.

ويأتي هذا القرار بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق الباريسي في ولايته، حيث استطاع النادي الحصول على لقب الدوري الفرنسي، لكنه خسر بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك لقب الكأس.

ما هي الأسماء المرشحة لخلافة بوتشيتينو؟

حتى الآن فإن الحديث يحوم حول المدرب كريستوف جالتييه، الذي يتولى مسؤولية الإدارة الفنية لفريق نيس الفرنسي، وهو الذي قدم العديد من العروض المميزة الموسم الماضي.

لكن يبقى الاسم الأبرز، هو مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، حيث كانت أشارت تقارير سابقة إلى وجود اتفاق مبدئي بينه وبين إدارة باريس.

ومن الممكن أن يتولى مسؤولية الفريق الباريسي بجانب تدريب المنتخب الفرنسي بعد بطولة كأس العالم قطر 2022 القادمة.

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