نهاية الرحلة .. باريس سان جيرمان يتفق مع بوتشيتينو على الرحيل

نهاية رحلة بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان فمن المدرب الجديد؟

يخطط باريس سان جيرمان لتغييرات هيكيلة كبيرة في مشروعه، حيث بدأت ثورة التغيير منذ تجديد عقد كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي وتعيين لويس كامبوس مستشارًا رياضيًا للنادي، والإطاحة بليوناردو من منصب المدير التنفيذي.

لتقترب نهاية رحلة ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان مع وجود زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد في الصورة والتى يتمنى ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بإكمالها.

بوتشيتينو تبقي في عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عام وحيد، يبدو أنه لن يُكمل مدة تعاقده في حديقة الأمراء.

انفصال باريس سان جيرمان وبوتشيتينو

وفقًا لمصادر بصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع ماوريسيو بوتشيتينو يقضي بتخلي المدرب الأرجنتيني عن منصبه قبل بداية الموسم المقبل بعد 18 شهرًا على رأس القيادة الفنية.

بوتشيتينو التقى بقادة باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي لمناقشة موسم 2021-22، والذي فاز خلالها ببطولة الدوري الفرنسي، لكنه تعرض للإقصاء مبكرًا من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في دور ال16 من دوري الأبطال.

وأشار التقرير أن المحادثات أسفرت عن الاتفاق على رحيل المدرب مع تحديد طريقة للانفصال بين المدير الفني الأرجنتيني والنادي، نظرًا لأنه كان من المقرر أن ينتهي عقد بوتشيتينو في عام 2023 لا يزال النادي الباريسي لم يعلن بشكل رسمي رحيل مدربه، لكنه يبحث بالفعل عن مدرب جديد.

باريس سان جيرمان وضع قائمة للمرشحين المحتملين تضم زين الدين زيدان وكريستوف جالتير مدرب نيس من بين الخيارات المختلفة المطروحة.

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