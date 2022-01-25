نهاية الجدل .. برشلونة يؤكد رفض فاتي الخضوع للجراحة

رفض أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني فكرة الخضوع إلى عملية جراحية لإصلاح الضرر الذي تعرضت له عضلات فخذه.

وكان أطباء برشلونة يحاولون جاهدين إقناع فاتي بالخضوع لعملية جراحية، كانت ستبعده حتى نهاية الموسم، لكنها كانت ستمنع تجدد الإصابة بشكل نهائي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وبعد عدة اجتماعات بين فاتي وعائلته وأطباء برشلونة، انتصر اللاعب برفض فكرة الخضوع لعملية جراحية، حيث كان يخشى تكرار مأساة غيابه لمدة طويلة، مثلما حدث في العام الماضي.

وكشف برشلونة عن قرار فاتي بعدم الخضوع لعملية جراحية في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة: "سيواصل أنسو فاتي لاعب الفريق الأول العلاج التحفظي للتعافي من إصابة الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، تطور حالته سيكشف متى يكون متاحًا".

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن خضوع أنسو فاتي للعلاج التحفظي سيجعل مدة غيابه عن الملاعب تصل لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع.

ريكاردو برونا، كبير أطباء برشلونة، حاول إقناع فاتي بالجراحة، خاصة وأن العلاج التحفظي رغم أنه سيقلل من مدة غياب اللاعب، إلا أنه لا يضمن بأي حال حدوث انتكاسات جديدة أو مشاكل مستقبلية.

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