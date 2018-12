نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 | لافتة إنسانية رائعة لضحايا شابيكوينسي

أعلن نادي أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي، عن قيامه بموقف إنساني رائع في مباراة نهائي كوبا سود أمريكانا، بلقاء الإياب.

وسيظهر لاعبي الفريق ولاعبي فريق أتلتيكو جونيور الكولومبي، قمصان فريق شابيكونيسي البرازيلي، رفقة أعلام الفريق.

وخاض الفريقان مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وانتهت مباراة الذهاب في كولومبيا بهدف لكل فريق، ليكون الحسم في البرازيل.

وأكد النادي البرازيلي، بأن الأمر الذي يأتي بين الناديين، من أجل التذكير بما حدث لفريق شابيكوينسي الذي سقطت طائرتهم قبل خوض مباراة النهائي من المسابقة ووفاة أكثر من 70 شخصًا في هذا الحادث.

Os finalistas da Conmebol Sul-Americana 2018 farão uma homenagem às vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. Os jogadores das duas equipes entrarão em campo com as bandeiras da Chape e do Atlético Nacional.#Chapecoense #AtléticoNacional pic.twitter.com/WeINAWSVr2 — Athletico Paranaense (@atleticopr) December 12, 2018