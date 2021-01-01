رسميًا | لفئة معينة .. نهائي كأس الإمارات بحضور جماهيري

المباراة ستجمع شباب الأهلي بالنصر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، السماح للجماهير بحضور نهائي كأس رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر.

المباراة من المقرر أن تقام في 16 من مايو المقبل، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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وتم الاتفاق بين اتحاد الكرة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي، على السماح بحضور نسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات الاستاد.

وأشار بيان الاتحاد الإماراتي إلى أن الحضور سيكون متاحًا لمن يظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19 وحرف E عبر تطبيق الحصن والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع التزام كامل بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المدرجات.

اتحاد الكرة أوضح كذلك أن قراره جاء لمنح الفرصة للجماهير بالاستمتاع بحضور النهائي ودعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة.

يذكر أن شباب الأهلي وصل للنهائي بعد التغلب على بني ياس بهدف نظيف، سجله إيجور جيسوس.

أمام النصر فجاء تأهله على حساب الشارقة بالفوز بثلاثية نظيفة، أحرزها أنطونيو خوسي دي كارفالهو ومهدي عبيد وسيباستيان تاجليابو.