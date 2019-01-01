النتائج المباشرة
كأس الرابطة الفرنسية

نهائي كأس الرابطة الفرنسية - ستراسبورج يقضي على جانجون بركلات الجزاء

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
تعرف على تفاصيل مباراة ستراسبورج وجانجون في نهائي كأس الرابطة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق ستراسبورج بطولة كأس رابطة الأندية الفرنسية بعد التغلب على جانجون بركلات الترجيح.

المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وكذلك في الأشواط الإضافية وفشل الفريقين في هز شباك المنافس.

جانجون فشل في أول ركلة جزاء وكذلك الثلاثة بينما أحرز ستراسبورج بجميع 

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ ستراسبورج التي يحقق فيها البطولة بعد 1997 و2005 بينما خسر جانجون أول نهائي له في التاريخ.

اختيارات المحررين

جدير بالذكر أنّ جانجون أقصى باريس سان جيرمان في ربع النهائي ثم موناكو بركلات الترجيح في نصف النهائي.

أمام ستراسبورج فتجاوز ليون في ربع النهائي ثم بوردو.

وتعد هذه المرة الأولى من 2014 التي لا يحقق فيها باريس سان جيرمان البطولة.

إغلاق