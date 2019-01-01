نهائي كأس الرابطة الفرنسية - ستراسبورج يقضي على جانجون بركلات الجزاء

تعرف على تفاصيل مباراة ستراسبورج وجانجون في نهائي كأس الرابطة

حقق ستراسبورج بطولة كأس رابطة الأندية الفرنسية بعد التغلب على جانجون بركلات الترجيح.

المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وكذلك في الأشواط الإضافية وفشل الفريقين في هز شباك المنافس.

جانجون فشل في أول ركلة جزاء وكذلك الثلاثة بينما أحرز ستراسبورج بجميع

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ ستراسبورج التي يحقق فيها البطولة بعد 1997 و2005 بينما خسر جانجون أول نهائي له في التاريخ.

جدير بالذكر أنّ جانجون أقصى باريس سان جيرمان في ربع النهائي ثم موناكو بركلات الترجيح في نصف النهائي.

💠مباراة ستراسبورج وجانجون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية اتجهت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. pic.twitter.com/cIRYl4WFu9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

أمام ستراسبورج فتجاوز ليون في ربع النهائي ثم بوردو.

وتعد هذه المرة الأولى من 2014 التي لا يحقق فيها باريس سان جيرمان البطولة.