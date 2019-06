نهائي الأبطال يشهد لحظة صمت حداداً على وفاة رييس

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أنه سيقوم بلحظة حداد على روح الراحل خوزيه أنطونيو رييس.

مهاجم أرسنال وإشبيليه السابق، توفى عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد حادث سير مروع أودى بحياته.

ووسط حالة الحزن حول أنحاء العالم بعد وفاة النجم الإسباني، قرر يويفا الانضمام عن طريق لحظة صمت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

هل ينضم لهم صلاح وماني؟ أفارقة فازوا بدوري أبطال أوروبا

وأكد الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، أن ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، سيشهد الحداد قبل انطلاق المباراة بلحظات.

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9