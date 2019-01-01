نهائي الآسيوية - كأس العالم للأندية يدفع أوراوا لخطف اللقب من الهلال

نهائي قوي بين الهلال وأوراوا الياباني في دوري أبطال آسيا

تنطلق اليوم السبت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال وأوراوا الياباني في لقاء الحلم بالنسبة لجماهير الزعيم السعودي، حيث يسعى لاستعادة اللقب بعد فقدانه منذ بداية الألفية الجديدة.

رغبة قوية من الهلال تصطدم بطموحات أوراوا الياباني في الحصول على اللقب، حيث يسعى النادي الياباني في المشاركة الثالثة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعد مشاركتي 2007 و2017.

الهلال يسعى للثأر أيضًا من هزيمة نسخة 2017 عندما استطاع أوراوا في خطف اللقب من الزعيم السعودي بعد التعادل بهدف لمثله في الذهاب والفوز في الإياب بهدف دون رد.

وبذلك يكون أوراوا قد شارك مرتين في كأس العالم للأندية ويرغب في التواجد لثالث مرة، ولكن هل سيسمح له الفريق السعودي في تحقيق ذلك، والإطاحة بطموح جماهيره وسعادتهم في تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2000.

في 2007 شارك أوراوا وحقق الميدالية البرونزية بعد أن وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، حيث حقق الفوز على زوب آهن أصفهان في المباراة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، والهزيمة في نصف النهائي من ميلان الإيطالي بهدف واحد.

وخطف أوراوا المركز الثالث من النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

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وفي المشاركة الثانية، 2017، لم يحالفه الحظ وتلقى هزيمة من الجزيرة الإماراتي في اللقاء الأول، ولعب مباراة تحديد المركز الخامس أمام الوداد المغربي، وفاز الفريق الياباني بثلاثة أهداف لهدفين.