نمط المهنة في "فيفا 23": المميزات الجديدة، والتحديثات، والانتقالات والفيديو التشويقي

خضع نمط المدرب لتغييرات مهمة في "فيفا 23"، مع وجود مدربين اصليين لجعل اللعبة أكثر إثارة وواقعية.

قامت شركة "EA Sports" بتجديد شامل في نمط المهنة في لعبة "فيفا 23"، وهو النمط الذي يعد من أكثر الأنماط شعبية في سلسلة "فيفا" على مدار تاريخها.

يسمح لك نمط المهنة بالتحكم في النادي كمدرب أو اللعب كلاعب واحد على مدار عدة مواسم، وفي أحدث إصدارات اللعب، قامت "EA Sports" بوضع مجموعة من المميزات الجديدة بهدف وحيد، هو جعل اللعب أكثر جاذبية وإثارة.

وتهدف التحسينات إلى السماح بالمزيد من التحكم في أسلوب اللعب والمشاركة في المزيد من الأنشطة خارج الملعب.

وفي السطور التالية، يلقي "جول GOAL" نظرة على التغييرات القادمة في نمط المهنة في "فيفا 23".

إمكانية لعب اللقطات المهمة في المباريات

تعد هذه إضافة مثيرة للاهتمام في "فيفا 23" لأنها تتيح لك لعب أبرز اللقطات فقط في المباراة، بدلًا من لعب التسعين دقيقة بالكامل.

وسيكون هذا مختلفًا في كل مباراة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، وستتلقى إشعارات باللقطات المهمة في كل مباراة.

وسيسمح ذلك للاعبين بالتحكم في اللحظات الرئيسية في المباريات في محاولة لتحديد النتيجة النهائية، وتحديدًا التعامل في اللقطات البارزة في لقاء والتي تؤثر على النتيجة.

تجربة القائمة الرئيسية

تم تعديل القائمة الرئيسية بالكامل مما يتيح وصولًا أسرع إلى المناطق ذات الأهمية.

يمكنك الآن التنقل بسهولة لمعرفة عمق قائمة الفريق، أو اللاعبين الذين توشك عقودهم على الانتهاء، أو أكثر اللاعبين الواعدين في أكاديمية النادي.

كما تتضمن قائمة "لاعبي" في نمط المهنة للاعب المنفرد علامة تبويب شخصية جديدة.

اللحظات الديناميكية

هذه إضافة رائعة إلى نمط المهنة، وهي عبارة عن مجموعة من اللقطات السينمائية التي تجعل اللعبة أكثر واقعية.

بداية من لقطات تُظهر لاعبًا جديدًا قادمًا إلى النادي للمرة الأولى، إلى لحظات في ملعب التدريب أو المقابلات الصحفية، ولقاء الزملاء الجدد، هناك الكثير من المشاهد التي تمنحك تجربة شاملة.

ستبقى احتفالات الفوز بالبطولات الحالية ومفاوضات سوق الانتقالات، وستستمر أيضًا في التركيز على إنجازات وأرقام قياسية معينة، مثل الفوز بجوائز رجل المباراة أو مدرب الشهر أو لعب 50 أو 100 مباراة، على سبيل المثال.

نظام البطولات التحضيرية للموسم

خضعت بطولات ما قبل الموسم لبعض التغييرات المهمة لإضافة المزيد من المصداقية عليها.

وستلعب ثمانية فرق ثلاث مباريات ولن يتمكن سوى الفائز من الحصول على الجائزة المالية التي من شأنها تعزيز ميزانية سوق الانتقالات، وستكون المباريات أقرب بشكل كبير إلى المباريات التحضيرية.

مدربون حقيقيون

يعد هذا أحد أكثر التغييرات المرحب بها في نمط المهنة في "فيفا 23"، حيث ستتكمن الآن من تقمص دور مدربك المفضل.

وتشهد اللعبة تواجد أكثر من 350 مدربًا حقيقيًا، بما في ذلك 30 من أشهر مدربي العالم، ويمكنك تخصيص ملابس مدربك الخاص وتحديد النادي الذي سيكون مسؤولًا عنه.

كما يمكنك أيضًا الاعتماد على المدربين الحاليين في الأندية، مثل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أو كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد.

تحليل الانتقالات

تهدف ميزة تحليل وتقييم الانتقالات إلى تحسين مهارات التفاوض أثناء القيام بالعمل، حيث سيقوم محلل الانتقالات بتقييم الأثر المالي وتأثير الصفقة على قائمة الفريق.

هناك تقييمات تتراوح من "A" للصفقات عالية الجودة إلى "F" وهي الصفقات التي لا معنى لها من الناحية المالية.

ويتم احتساب التصنيف على أساس النسبة بين قيمة الصفقة وسعر الطلب للنادي البائع، بينما بالنسبة إلى صفقات الإعارة، سيتم تحديد التصنيف من خلال هيكل تقسيم الأجور المتفق عليه، إن وجد.

شخصية اللاعب في نمط مسيرة اللاعب

يتمتع كل لاعب بأسلوب لعب مميز وستمنحك الإجراءات التي تقوم بها على أرض الملعب نقاط شخصية ستشكل شخصية اللاعب الشخصية الافتراضية وستحصل أيضًا على مزايا السمات من القيام بذلك.

تم القيام بذلك لإضافة "اتصال شخصي أعمق" مع اللاعب حتى يتمكن من تشكيل لاعبه وفقًا لذلك، هناك ثلاثة أنواع من الشخصيات ولكل منها مزايا سمات مختلفة.

أنواع شخصيات اللاعبين في "فيفا 23" تنقسم إلى اللاعب العدواني الذي يتصرف بناء على الحدس الخاص به ويسعى إلى تحقيق أهدافه دون تردد.

وهناك اللاعب الماهر والذكي، والذي يملك القدرة على تغيير مسار المباراة في غمضة عين، والذي يركز على ترك بصمته على أرض الملعب، وتحقيق أهدافه في نفس الوقت.

ثم هناك اللاعب الذي يعد نواة الفريق، ولا يسعى للحصول على الجوائز الشخصية، لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان حصول الفريق على الألقاب، ويساعد الوافدين الجدد واللاعبين الشباب.

ويمكنك فتح العديد من المستويات بناءً على قراراتك في أرض الملعب، وكل قرار يمنحك نقاطًا في سمات شخصية معينة.

وكلما ارتفع المستوى، زادت مكافآت السمات، وعندما تصل إلى المستوى المطلق، وآخر مراحل التطور، سوف يمنحك ذلك المزيد من الفوائد لترك بصمة أكبر على أرض الملعب.

تكتيكات الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا، ويقوم بتحليل المواقف في المباريات بطريقة أكثر تعقيدًا.

وسيتخذ المنافس قرارات أفضل اعتمادًا على المواقف المختلفة، على سبيل المثال إذا كنت متقدمًا في النتيجة سيقوم المنافس بإجراء المزيد من التغييرات الهجومية من أجل محاولة العودة إلى المباراة.