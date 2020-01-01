نكتة الميركاتو.. إنتر وروما وإعادة عكسية لصفقة الماضي

إنتر يسعى لإعادة الصفقة السابقة بالحصول خدمات نيكولو زانيولو من صفوف روما مقابل ناينجولان ومبلغ مالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في استعادة لاعبه السابق نيكولو زانيولو الذي يلعب لصالح روما في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" ، والتي أكدت أن النادي سيقدم عرضًا للحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يفكر في وضع لاعبه الحالي رادجا ناينجولان بالصفقة بالإضافة لمبلغ مالي سعيًا لجعل روما يوافق على العرض.

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وذكرت الصحيفة أن إنتر بذلك الشكل سيعيد الصفقة السابقة بينه وبين روما عندما رحل ناينجولان لصفوف الفريق الميلاني مقابل 24 مليون يورو بالإضافة لنيكولو زانيولو ودافيدي سانتون.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فإنتر يعرض في الوقت الحالي ناينجولان بالإضافة لـ 40 مليون يورو، بينما يقيم روما اللاعب بـ 80 مليون يورو.

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ويملك إنتر حق الحصول على 15% من أي بيع مستقبلي لزانيولو، لكن تلك النسبة سيتم تجاهلها حال أراد إنتر بنفسه الحصول على خدمات اللاعب.

ويمنح ذلك الحق إنتر أفضلية على أي فريق آخر يسعى للحصول على خدمات النجم السابق لهم وعلى رأسهم يوفنتوس وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب يعاني في الوقت الحالي من إصابة قوية في الركبة ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.