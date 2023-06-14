نكاية في ريال مدريد؟ باريس سان جيرمان يُخطط لبيع مبابي إلى مانشستر يونايتد

مبابي إلى الدوري الإنجليزي

تزايدت الشائعات حول مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعد التقارير الأخيرة والتي أفادت بأنه قد أبلغ نادي العاصمة الفرنسية، في خطاب رسمي، بأنه لن يفعل خيار تمديد عقده لمدة عام.

ينتهي عقد مبابي الحالي في صيف عام 2024، مما يعني أنه يمكنه فتح محادثات مبكرة مع الأندية في يناير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وسط توتر في العلاقة بين النادي الفرنسي وريال مدريد المهتم الأبرز بضم مبابي، أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان كان يدرس بيع مبابي إلى مانشستر يونايتد منذ يناير وأبلغوا اللاعب نفسه بذلك.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان سيوافق على الصفقة فقط إذا وافق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الانتقال إلى أولد ترافورد هذا الصيف، على الرغم من أن مبابي وجد الاقتراح مثيرًا قبل أن يلتزم بقرار بشأن مستقبله، حيث جاء ذلك قبل قراره بشأن تمديد عقده.

وكشف التقرير أن موافقة باريس سان جيرمان على انتقال مبابي إلى مانشستر يونايتد مرهونة كذلك بانتقال ملكية النادي الإنجليزي إلى رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.