نكاية في أحدهم .. جستنيه: سعادتي لا توصف بظلم الأهلي!

الأهلاويون يرون أن الحكم فيصل البلوي تسبب في ضياع نقطتين على فريقهم أمام النصر

أعرب الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه عن سعادته بتعرض الأهلي للظلم خلال الكلاسيكو بالأمس أمام النصر، مبررًا موقفه بأن هذا الظلم كشف زميله أحمد الشمراني على حقيقته.

الراقي في موقف صعب:

الفريق الجداوي تعادل أمس السبت، أمام العالمي بهدف لكل منهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبد الرحمن غريب تقدم أولًا للراقي في الدقيقة 64، لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا خطف نقطة التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 5+90.

بهذا ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 55 في المركز الثالث، فيما يأتي الراقي بالمركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويكون بذلك قد فقد العالمي فرصة المنافسة على اللقب بشكل رسمي، فيما يعاني الأهلي في الجولتين المتبقيتين مع صراع الهروب من الهبوط، إذ تفصله نقطتين فقط عن الفرق التي تحتل حاليًا مراكز الهبوط.

ماذا كتب جستنيه عن ظلم الأهلي؟

الإعلامي الاتحادي اعترف بالفعل أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي في المباراة على يد الحكم المحلي فيصل البلوي، وهو ما يتفق معه به الإعلامي الأهلاوي أحمد الشمراني.

الشمراني علق بأكثر من تغريدة عن هذا الأمر، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البلوي نحر الأهلي، هل يكفي أن نقول عيب عليك أم جاهز لسماع غيرها يا بطل".

هذه التغريدات راقت لجستنيه، الذي شمت في زميله، نظرًا لتبريرات الأخير لأخطاء التحكيم من قبل بأنها جزء من كرة القدم.

وكتب جستنيه: "مع قناعتي ان الاهلي ظلم تحكيمياً الا انني اشعر بسعادة لا توصف وانا ارى الزميل احمد الشمراني اصبح يعرف معنى الظلم التحكيمي الذي كان يرى جزء من اللعبة وكان يقول لا تكبروها تراها كرة قدم ولازم يكون هناك فائز وخاسر".

وأضاف: "ذوق وخليك ساكت ضاعت مثاليتك في لحظة ضعف وسمعني صوتك وحشني".

مع قناعتي ان الاهلي ظلم تحكيمياً الا انني اشعر بسعادة لا توصف وانا ارى الزميل احمد الشمراني اصبح يعرف معنى الظلم التحكيمي الذي كان يرى جزء من اللعبة وكان يقول لا تكبروها تراها كرة قدم ولازم يكون هناك فائز وخاسر

ذوق وخليك ساكت ضاعت مثاليتك في لحظة ضعف وسمعني صوتك وحشني#ذوووووق — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) May 29, 2022

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