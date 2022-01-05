نقل لاعب سيتي المتهم بالاغتصاب إلى أشد السجون حراسة في إنجلترا

قررت السلطات الإنجليزية نقل الفرنسي بنجامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي إلى أحد أكثر السجون قسوة في بريطانيا، وسط مخاوف على سلامته.

ميندي، المتهم بسبع تهم بالاغتصاب، تم نقله إلى سجن "سترينج وايز" شديد الحراسة في مدينة مانشستر.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن المدافع الفرنسي أمضى فترة عيد الميلاد في هذا السجن بعد نقله إليه يوم 23 ديسمبر الماضي.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن قرار النقل يأتي لأن القضية رفيعة المستوى، ويمكن أن يؤدي التهاون فيها إلى قضايا جانبية تتعلق بالسلامة وإدارة السجناء، وشعرت السلطات أن ظروف الفئة "أ" قد تكون أفضل تجهيزًا للتعامل مع أي مشاكل محتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي لا يزال في وقت عصيب، خاصة بسبب طبيعة الجرائم المتهم به، إلى جانب وجود عدد كبير من مشجعي نادي مانشستر يونايتد في ذلك السجن.

وقال مصدر الصحيفة: "سوف يصرخون باسمه لأسابيع حتى لا ينام كثيرًا، خاصة أنه متهم بارتكاب جرائم جنسية، وهناك العديد من مشجعي مان يونايتد".

ويواجه ميندي سبع تهم اغتصاب لأربع نساء، كما أنه يواجه تهمة التحرش الجنسي ضد شخص خامس، وهو ما يجعل قضيته في غاية الخطورة.

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