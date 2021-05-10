نقطة خلاف وأمرابط يتنازل .. مصير أمرابط في يد مينيزيس

هل ينجح النصر في تمديد عقد أمرابط؟

​سادت حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة حول مصير المغربي نور الدين أمرابط مع النصر خلال الموسم المقبل، سواء بالبقاء أو الرحيل مع نهاية عقده.

نور الدين أمرابط من أفضل صناع اللعب الذين تواجدوا في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة، وقدم الكثير بقميص العالمي.

- ما هو موعد نهاية عقد نور الدين أمرابط؟

ينتهي عقد نور الدين أمرابط مع النصر نهاية الموسم الجاري، بعد انضمامه للعالمي موسم 2018-2019.

موسمين أكثر من ممتاز قدمها نور الدين أمرابط رفقة النصر، حيث خاض 96 مباراة أحرز 14 هدفًا وصنع 24 آخرين، مع أداء أكثر من ممتاز خلال الفترة الماضية.

- هل هناك بديل لأمرابط حال رحيله؟

هناك الكثير من اللاعبين الذين قد يعوضوا رحيل أمرابط، ولكن تسعى إدارة النصر الحفاظ عليه لما قدمه للفريق رفقة العالمي والقيمة الفنية للاعب.

بداية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف في بداية الموسم المقبل، قد يكون بديلًا مميزًا حال رحيل نور الدين أمرابط، ولكن غياب بيتي مارتينيز المحتمل بداية الموسم قد تكون ضربة كبيرة للنصر.

- ما أزمة التجديد مع أمرابط؟

تحدث الإعلامي الرياضي طارق سعد عن أزمة التمديد مع أمرابط من جهة نادي النصر، وأن اللاعب لديه شرط من أجل التوقيع على عقد جديد مع العالمي والاستمرار معه.

وقال طارق سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏لم تحسم الإدارة حتى الآن موقفها تجاه التجديد من عدمه تاركة للمدرب اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف: "التفاصيل.. أمرابط يريد التجديد لسنتين .. الإدارة أخبرته أنه في حال التجديد سيكون لمدة سنة واحدة فقط بشرط موافقة المدرب، اللاعب وافق على خيار عقد سنة والآن القرار بيد المدرب".

- هل الكفاءة المالية وراء رغبة النصر في تمديد عقد أمرابط؟

منع النصر من التعاقد مع لاعبين في انتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية وقتها من وزارة الرياضة السعودية.

وقد يفضل النصر التجديد مع المغربي توفيرًا للإنفاق المادي في الصيف المقبل، ومحاولة الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتعاقد مع لاعبين جدد في أضيق الحدود.

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