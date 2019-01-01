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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رغم نفي إنتر الإصابة - إيكاردي يسعى للخضوع للجراحة

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Getty Images
إيكاردي غائب منذ أربع مباريات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، يصر على وجود إصابة في ركبته رغم نفي ناديه معاناته من أي مشاكل.

ويغيب إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري في اللقاءات الأربع الأخيرة منذ أزمة سحب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت "كوريري" أن إيكاردي يرى أنه بحاجة للخضوع للجراحة على مستوى الركبة للتخلص نهائياً من الآلام التي يعاني بها.

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وخضع اللاعب لفحوصات من قبل إنتر الأسبوع الماضي أثبتت عدم معاناته من أي إصابة في المنطقة المذكورة وكذبت حديثه عن معاناته من الإصابة.

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وتحدث التقرير أن في حال خضوع إيكاردي للجراحة فسيكون معناها انتهاء موسمه رسمياً نظراً لطول المدة التي يحتاجها للتعافي بعدها.

وأشارت آخر التقارير أن إنتر سيتقدم بعرضاً نهائياً للاعب وزوجته ووكيلته واندا نارا لتجديد عقده مقابل راتب يصل إلى سبعة ملايين يورو موسمياً.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، مع فيورينتينا ضمن الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي، وخرج إيكاردي من قائمة المستدعين.

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