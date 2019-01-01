نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بين مصر وكوت ديفوار

مباراة قوية بين مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم للشباب

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، غدًا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غداً الجمعة، مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة، في نهائي البطولة بعد أن ضمن الثنائي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف النهائي الذي أقيم الثلاثاء الماضي على أرضية ستاد القاهرة.

وأعلنت شركة تذكرتي عن نفاذ تذاكر مباراة النهائي قبل اللقاء بأكثر مما يقرب من 24 ساعة وسيكون الملعب بكامل سعته في حفل ختامي رائع.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري تامر حسني هو من سيحيي حفل ختام البطولة غدًا، وسيتم فتح بوابات الملعب أمام الجماهير من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، على أرضه ووسط جماهيره بعد الوصول إلى النهائي بشكل رائع.