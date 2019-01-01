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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نفاد تذاكر مواجهة الهلال والحزم

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في 48 ساعة فقط منافذ البيع تنهي مهمتها

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الحزم السعودي نفاد تذاكر مواجهة فريقه أمام الهلال، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

الزعيم يلاقي الحزم غدًا الخميس، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب الحزم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعلن إدارة النادي نفاد تذاكر مواجهته أمام الهلال، حيث تم بيعها بشكل كامل عبر منافذ البيع المذكورة مسبقًا".

التذاكر تم طرحها للبيع صباح أمس الثلاثاء، في منافذ بيع مركز الريف الفرنسي ومركز بلاتينيوم في محافظة الرس.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الصدارة، بينما يأتي الحزم في المركز الـ11 بـ27 نقطة.

 

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