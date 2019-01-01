نفاد تذاكر مواجهة الهلال والحزم
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الحزم السعودي نفاد تذاكر مواجهة فريقه أمام الهلال، المقرر إقامتها غدًا الخميس.
الزعيم يلاقي الحزم غدًا الخميس، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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وكتب الحزم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعلن إدارة النادي نفاد تذاكر مواجهته أمام الهلال، حيث تم بيعها بشكل كامل عبر منافذ البيع المذكورة مسبقًا".
التذاكر تم طرحها للبيع صباح أمس الثلاثاء، في منافذ بيع مركز الريف الفرنسي ومركز بلاتينيوم في محافظة الرس.
تعلن ادارة نادي #الحزم نفاذ تذاكر مواجهة #الحزم و #الهلال التي ستقام يوم غد الخميس حيث تم بيعها بشكل كامل عبر منافذ البيع المذكورة سابقاً ..#الرس— نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) ٣ أبريل ٢٠١٩
💛💙♥️ pic.twitter.com/FSd97WHJVS
يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الصدارة، بينما يأتي الحزم في المركز الـ11 بـ27 نقطة.
آخر مباراة حقق فيها حسام حسن الفوز على الزمالك بقيادة مدرب أجنبي كانت في 2008، حين فاز المصري على الزمالك الذي كان يقوده كرول بهدفين مقابل هدف ⚽️ pic.twitter.com/fnQnAmo5Cw— جول مصر (@goaleg) ٣ أبريل ٢٠١٩