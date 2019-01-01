نفاد تذاكر الهلال لديربي الرياض

جمهور الزعيم يرفض التنازل عن الصدارة ويتوافد لمساندة فريقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توافد جمهور الهلال للحصول على تذاكر لقاء الديربي أمام النصر، حيث نفدت بمنفذ البيع بملعب الملز

ويستعد الزعيم لمواجهة العالمي في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن جمهور الموج الأزرق قضى على التذاكر بالملز، بينما تبقى بعدها عدد قليل في منافذ بيع ملعب الملك فهد إلا أنها نفدت قبل قليل هي الأخرى.

لاعبون ينتظرون المشاركة الأولى تاريخيًا في ديربي النصر والهلال

جمهور الزعيم توافد على تذاكر الديربي سعيًا وراء مؤازرة اللاعبين بعد تعثرهم في اللقاء الأخير أمام أحد، حيث انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، مما يهدد ضياع الصدارة منه.

الهلال يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن النصر، صاحب الوصافة.