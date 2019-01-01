نفاد تذاكر الأفراد للقاء الاتحاد والنصر بكأس خادم الحرمين

الاتحاد سيواجه النصر مساء السبت بكأس خادم الحرمين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفدت تذاكر الأفراد لمباراة الاتحاد والنصر، والتي ستجمع بينهما نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد سيواجه النصر مساء يوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرجات المخصصة للأفراد، نفدت تذاكرها بالكامال، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير.

خاص جول. 📢



الاتحاد السعودي يحدد يوم الخميس المقبل 2 مايو موعدًا لنهائي كأس الملك، والذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض pic.twitter.com/1taMo45uWM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

وتتبقى فقد أعداد من التذاكر المخصصة للعائلات، وأيضًا تذاكر جماهير نادي النصر التي ستقوم بشرائها خلال الساعات المقبلة.

جماهير الاتحاد لديها حماس لحضور المباراة أكثر من جماهير النصر، والدليل على ذلك أرقام مبيعات تذاكر اللقاء للمدرجات المخصصة للنمور.

وحصلت جماهير الاتحاد على 24 ألف تذكرة، بينما حصل حتى الآن أكثر من 5 آلاف مشجع لفريق النصر.