نغولو كانتي يقود فنربخشة إلى الفوز بهدف افتتاحي رائع

كايزيريسبور ضد فنربخشه
كايزيريسبور
فنربخشه
دوري السوبر التركي

لم يضيع فنربخشة أي نقاط يوم السبت في السباق على لقب الدوري التركي. فقد تفوق «الكناري الأصفر» على كايسريسبور بنتيجة 4-0. ويبتعد فنربخشة حالياً بنقطة واحدة عن غالطة سراي، الذي يستضيف كوجاليسبور يوم الأحد.

في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن فنربخشة من كسر التعادل في كايسري. لا يشتهر نغولو كانتي بالضرورة بأهدافه الرائعة، لكنه تمكن يوم السبت من إضافة هدف إلى رصيده. بضربة طائرة من خارج منطقة الجزاء، افتتح النتيجة بشكل رائع: 0-1.

وبعد هذا الهدف المريح، استطاع فنربخشة بدء الشوط الثاني بهدوء نسبي. وبعد مرور ساعة، حُسمت المباراة، عندما سمح لأندرسون تاليسكا بالتسديد بحرية من حافة منطقة الجزاء، ففعل ذلك بقدمه اليسرى بدقة: 0-2.

بعد دقيقتين، عزز فنربخشة تقدمه. كان دورجليس نيني داخل منطقة جزاء كايسريسبور عندما وصلت الكرة إلى قدميه من أحد المدافعين. لم يتردد اللاعب الماليان، وسدد الكرة في الزاوية القريبة: 0-3.

قبل دقائق قليلة من نهاية الوقت الأصلي، عزز فنربخشة تقدمه. تلقى تاليسكا تمريرة من كيريم أكتوركوغلو وسددها برأسه بهدوء: 0-4.

دوري السوبر التركي
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
ريزيسبور crest
ريزيسبور
RIZ
دوري السوبر التركي
غازيزير غازيانتيب فك crest
غازيزير غازيانتيب فك
GAZ
كايزيريسبور crest
كايزيريسبور
KAY

في صفوف فنربخشة، دخل أنتوني موسابا في الدقيقة 68. بدأ جايدن أوسترفولد المباراة، لكنه سيغيب عن المباراة التالية (ضد ريزيسبور على أرضه) بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في الشوط الأول.

