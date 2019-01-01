نعيم السليتي: ستشاهدون هازارد في الدوري السعودي عن طريقي

السليتي يرى أن أسلوبه يشبه أسلوب هازارد لاعب ريال مدريد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف التونسي نعيم السليتي، مهاجم فريق نادي الاتفاق، عن أنه رفض العديد من العروض، أبرزها من ريال مايوركا الإسباني ودينامو موسكو الروسي من أجل اللعب في الدوري السعودي.

السليتي انتقل من صفوف ديجون الفرنسي إلى الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه مع تونس في كأس أمم إفريقيا 2019.

المهاجم التونسي قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "علمت أن خالد العطوي، حارب من أجل أن أنضم إلى الاتفاق، أشكره لأنه كان أحد أهم الأسباب في قدومي، عندما التقيت به تحدثنا عن طموحات الاتفاق في هذا الموسم، وبإذن الله لن أخذله".

وأشار السليتي على أن تواجد لاعبين عالميين في الدوري السعودي أمثال بافيتيمبي جوميس ونور الدين أمرابط وأحمد موسى وغيرهم، تشير إلى أن هناك هدف لتطوير الكرة بالسعودية والبحث عن الاستثمار الرياضي العالمي.

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وبعد سؤاله عن لاعب تأثر به قال: "في السابق كنت متأثرًا بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان، وحاليًا أعتقد أنني أشبه في لعبي البلجيكي إدين هازارد".

وتابع: "ستشاهدون أداء هازارد في الملاعب السعودية عن طريقي، ولكن بشكل أفضل، وأنا أحب تقديم الهدايا بالتمريرات لأصدقائي وصناعة الأهداف".

واختتم نعيم السليتي تصريحاته قائلًا: "أنا جاهز لتحدي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط بالدوري السعودي، لأصبح أفضل لاعب عربي".

السليتي قاد فريق الاتفاق للفوز في أولى مبارياته بالدوري السعودي، بعدما سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة.