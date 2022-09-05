"نعلم موعد إقامته مسبقًا" .. نجم ألمانيا يهاجم كلوب ويدافع عن كأس العالم في قطر

نجم ألمانيا السابق يؤكد أنه لا يفهم الشكاوى التي يطلقها البعض حول إقامة كأس العالم 2022 في قطر.

اعترف ماتياس زامر نجم ألمانيا السابق بأنه لا يفهم الشكاوى التي يطلقها المدربون واللاعبون بشأن إقامة منافسات بطولة كأس العالم 2022 في فصل الشتاء لأول مرة في تاريخ المونديال.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام البطولة لأول مرة في بلد عربي، لكن توقيت المونديال، الذي يأتي بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، جعل جدول الموسم الجديد ينقلب رأسًا على عقب.

وعلى الرغم من الشكاوى العديدة من مدربي الأندية واللاعبين، لا يرى زامر أي مشاكل في جدول المباريات الضيق بسبب كأس العالم.

ما هو رأي زامر؟

كتب نجم ألمانيا السابق في عمود بصحيفة "كيكر" الألمانية: "في كرة القدم، سواء مع الأندية أو المنتخبات، يتعلق الأمر بالأداء، ويمكن تنظيم الأداء".

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكنني فهم الشكاوى حول كثافة المباريات هذه، حتى لو كانت المباريات العديدة قوية بالتأكيد".

كيف انتقد يورجن كلوب؟

يعد يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي من أكبر منتقدي إقامة كأس العالم 2022 في فصل الشتاء، حيث أكد في أوائل أغسطس الماضي أنه غاضب من التفكير في الضغط الهائل الذي سيتعرض له اللاعبون الذين سيشاركون في كأس العالم.

ومع ذلك، فإن زامر لا يشارك كلوب هذا الرأي، حيث كتب: "إنني أتطلع إلى هذه البطولة، وقد عرفنا جميعًا موعدها منذ فترة طويلة، لذلك يمكننا الاستعداد لها".

واختتم نجم بوروسيا دورتموند السابق: "يمكن لكل لاعب في منتخب مشارك في كأس العالم أن يكون مستعدًا للضغط الذي سيأتي في الخريف والشتاء، وبعد ذلك يمكننا التعليق على الأمر".

وسيتم تعليق الدوريات المحلية اعتبارًا من 14 نوفمبر المقبل لأكثر من شهرين بسبب كأس العالم.