نظرية المؤامرة تسيطر على نجم ليفربول .. كورونا كذبة والحكومات تخدعنا

علاج يحتوي على شرائح ميكروسكوبية للسيطرة على العقول وشبكات المحمول تنقل الفيروس .. أفكار سوداوية من نجوم ليفربول.

أثار النجم الكرواتي ديان لوفرين لاعب فريق ليفربول الجدل حول نفسه من جديد في الساعات القليلة الماضية بعدما تبنى نظرية خاصة بفيروس كورونا وانتشاره المريع مؤخرًا.

جاء هذا عبر حسابات اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث زاد نشاطه في الصفحات التي تؤكد أن الفيروس المستجد ما هو إلا مجرد وسيلة من حكومات العالم للسيطرة على شعوبها.

وهاجم لوفرين بيل جيتس رجل الأعمال الأمريكي الشهير عبر حسابه في "إنستجرام" بعدما نشر الأخير رسالة دعم للأطباء والمنظومة الطبية حول العالم.

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وكتب لوفرين في رسالته التي رد بها على رسالة الشكر الخاصة بجيتس: "كفى يا بيل، أتظن أن العالم أعمى حقًا؟".

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وأقدم اللاعب الكرواتي على دعم قناة تم غلقها عبر موقع "يوتيوب" تنشر نظريات خاصة بفيروس كورونا، وتبنى تلك النظريات بنفسه.

أغرب تلك النظريات يؤكد أن الفيروس من صنع البشر وأنه جاء فقط لتستطيع الحكومات لاحقًا دس شرائح إلكترونية في عقول المواطنين من خلال العلاج والمصل الخاص به من أجل السيطرة عليهم.

وتؤمن النظرية التي يتبناها لوفرين أن ذلك الفيروس يتم نقله عبر شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركات المحمول حول العالم.

جدير بالذكر أن لوفرين تلقى هجومًا كبيرًا من جانب جماهير ليفربول قبل جماهير بقية الأندية، حيث اتهموه بعدم الاحترام لأسر الضحايا ولغيرهم ممن يحاربوا انتشار الفيروس المميت.