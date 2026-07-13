نظرة مسبقة على مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - نصف النهائي إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في 14 يوليو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

العملاقان الأوروبيان يتواجهان في نصف نهائي كأس العالم

في نصف نهائي كأس العالم الثالث على التوالي، يتعين على فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، التغلب على إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي. إنها مباراة مثيرة للغاية، ولدينا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المواجهة الضخمة يوم الثلاثاء، حيث تنتظرهما إما الأرجنتين أو إنجلترا في المباراة النهائية يوم الأحد.

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كيف وصلت فرنسا وإسبانيا إلى هنا

أظهرت فرنسا مستواها الحقيقي في هذه البطولة بستة انتصارات متتالية، مما جعلها تتصدر المجموعة الأولى. ثم أقصت «البلوز» كل من السويد وباراغواي والمغرب، وسجلت 16 هدفًا في هذه المسيرة دون أن تستقبل أي هدف حتى الآن في مرحلة خروج المغلوب. وقد أظهر الفوز 1-0 على باراغواي قدرة الفريق على الصمود وتحقيق النتيجة المرجوة حتى عندما لم يكن في أفضل حالاته، لكن فريق ديدييه ديشامب قدم أداءً مهيمنًا أمام منتخب المغرب الصلب، وحقق فوزًا 2-0 رغم إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء. وقد عوض لاعب ريال مدريد ذلك بأكثر من اللازم، حيث سجل هدفاً ثم صنع هدفاً آخر لأوسمان ديمبيلي ليقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي. ويود ديشامب، الذي يقود الفريق في مباراته الـ26 في كأس العالم هنا، أن يودع البطولة بأسلوب رائع.

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تعثرت إسبانيا في مباراتها الافتتاحية بتعادلها 0-0 أمام الرأس الأخضر، لكنها تحسنت أكثر فأكثر مع تقدم البطولة. وأوصلتها انتصاراتها في مرحلة خروج المغلوب على النمسا (3-0) والبرتغال (1-0) إلى ربع النهائي، حيث استقبلت أول هدف لها في البطولة، لكنها تغلبت على بلجيكا 2-1 لتضمن مواجهة فرنسا. هذه هي المرة الثانية فقط التي تصل فيها إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم، والأولى منذ وصولها إلى النهائي في جنوب أفريقيا عام 2010.

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مبابي لا يزال النجم الأبرز

بعد أن سجل 20 هدفاً في مسيرته بكأس العالم، لا يفصل كيليان مبابي (27 عاماً) سوى هدف واحد عن رصيد ليونيل ميسي البالغ 21 هدفاً في البطولة. يمكن لمبابي أن يعادل هذا الرقم هنا، أو حتى يتفوق عليه، قبل أن يواجه ميسي والأرجنتين إنجلترا يوم الأربعاء. سيصر مبابي على أن الجوائز الفردية لا يمكن مقارنتها بالجوائز الجماعية، وسيكون محقاً في ذلك، لكنه سجل مذهل سيكون مصمماً على تعزيزه في سعيه لقيادة فريقه إلى نهائي آخر.

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البديل الخارق ميرينو قد يوجه ضربة قوية لفرنسا

أصبح نجم أرسنال ميكيل ميرينو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدف الفوز في مباراتين من مرحلة خروج المغلوب كلاعب بديل، بفضل هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام بلجيكا. وسيسعى ميرينو إلى إحداث تأثير حاسم آخر من على مقاعد البدلاء ضد فرنسا، التي لم يسهم بديلاؤها بعد بشكل مباشر في تسجيل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب.

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هل إسبانيا هي الفريق الذي يثير الرعب في نفوس «البلوز»؟

منذ انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، خسرت إسبانيا مباراة واحدة فقط من أصل 27 مباراة في البطولات الكبرى، وظلت دون هزيمة في آخر 14 مباراة، مع الحفاظ على شباكها نظيفة في تسع مباريات. وفاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي في سبع من آخر عشر مباريات خاضها ضد فرنسا، وسيكون واثقاً من فرصه في الفوز. فازت «لا روخا» على «البلوز» بنتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، كما انتصرت في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، أوبامكانو، ساليبا، ديغني؛ كوني، رابيو؛ ديمبيلي، أوليسي، دوي؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، فابيان؛ يامال، أولمو، باينا؛ أويارزابال.

فرنسا ضد إسبانيا: حقائق وأرقام

سجلت فرنسا 11 هدفًا من أصل 16 هدفًا في كأس العالم 2026 بعد نهاية الشوط الأول.

سجلت فرنسا أعلى متوسط لعدد التسديدات على المرمى في كل مباراة مقارنة بأي منتخب آخر في كأس العالم 2026 (7.8).

في أربع مباريات فقط من أصل آخر 16 مباراة خاضتها إسبانيا، سجل كلا الفريقين أهدافًا.

سجل لامين يامال ثلاثة أهداف في مباراتيه ضد فرنسا حتى الآن.

لم تخسر إسبانيا أي مباراة من آخر 36 مباراة خاضتها في الوقت الأصلي، منذ مارس 2024 (26 فوزًا، 10 تعادلات). وإذا استمرت هذه السلسلة الرائعة في هذه المباراة، فستعادل الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا البالغ 37 مباراة والذي سُجل في عام 2021.

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تشكيلة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليز (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).

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تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أيميريك لابورت (أثليتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتين زوبيمندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

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أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، التشكيلة المحتملة، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو إيقافات رسمية. وتتمثل المخاوف الرئيسية بشأن اللياقة البدنية قبل المباراة في حالة كيليان مبابي، الذي تم استبداله خلال مباراة ربع النهائي ضد المغرب بسبب مشكلة في الكاحل. وتُظهر لقطات حديثة من معسكر التدريب الفرنسي أنه يتحرك بحرية ويبدو في حالة معنوية جيدة، على الرغم من عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن حالته البدنية. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يكشف مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف. يبدو أن جميع لاعبي الفريق جاهزون للعب، ومن المتوقع أن يكون لامين يامال من بين اللاعبين الذين سيبرزون في المباراة. سيتم نشر أي تغييرات في جاهزية لاعبي أي من الفريقين هنا فور تأكيد المعلومات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء