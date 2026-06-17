نظرة مسبقة على مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 9 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة فرنسا والعراق في 22 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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فرنسا ضد العراق: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في منطقة وسط المحيط الأطلسي تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة الأولى إلى التعامل مع ديناميكية المجموعة المتغيرة بسرعة. بعد الجولة الافتتاحية، تصاعدت المخاطر في ملعب فيلادلفيا بشكل كبير. تدخل فرنسا الملعب وهي في قمة الثقة بعد أن غيرت أسلوب لعبها لتحقق فوزًا حاسمًا بنتيجة 3-1 على منتخب السنغال الخطير في نيويورك. على العكس من ذلك، يصل العراق إلى الساحل الشرقي تحت ضغط شديد للتعافي من الهزيمة القاسية بنتيجة 4-1 على يد إرلينغ هالاند والمنتخب النرويجي في بوسطن. يدرك كلا الفريقين أن التعديلات النفسية والتعافي البدني من تلك المباريات الافتتاحية المكثفة ستحدد مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

وسيسعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إلى البناء على الأداء الذي اشتعل حقاً في الشوط الثاني، معتمدًا بشكل كبير على خط هجومه المليء بالنجوم. مع كيليان مبابي الذي يحطم الأرقام القياسية ومايكل أوليسي الذي يقلب موازين المباراة من الأطراف، يمتلك حامل لقب كأس العالم مرتين محركًا إبداعيًا مرعبًا جاهزًا للسيطرة على الكرة وتفكيك التشكيلات الدفاعية المتماسكة. وفي المقابل، يقف المنتخب العراقي بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. وبعد أن شاهد عودة فريقه التاريخية إلى كأس العالم تتعرض للانتكاس بسبب أخطاء فردية فادحة في الثلث الدفاعي، يتعين على أرنولد أن يغرس بسرعة خطة تكتيكية صارمة، وأن يعيد إحياء العقلية القتالية الشرسة التي اعتمد عليها فريقه لخوض حملة التصفيات الشاقة بنجاح.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب فيلادلفيا المتطور، وستكون اختباراً مثيراً للتكيفات التكتيكية. لا يمكن للعراق أن يتحمل أي انهيار هيكلي أو ثغرات سلبية في المناطق المركزية، مما يجعل التواصل المنضبط في خط الوسط والمتابعة الدقيقة أولوياته المطلقة. وستنظر فرنسا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ موقعها في صدارة المجموعة الأولى وضمان تأهلها المبكر إلى دور الـ32. وفي الوقت نفسه، سيدخل «أسود بلاد ما بين النهرين» الملعب متعطشين لإرباك المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، واستخدام المهاجم أيمن حسين كسلاح في الهجمات المرتدة، وقلب الترتيب في المجموعة رأساً على عقب.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

فرنسا 3-1 السنغال

رفع فريق ديدييه ديشامب من وتيرة أدائه في الشوط الثاني ليحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-1 على منتخب السنغال الخطير في ملعب نيويورك نيوجيرسي. سيطر منتخب «البلوز» المليء بالنجوم على الملعب، لكنه اضطر إلى التحلي بالصبر خلال الساعة الأولى الحذرة من المباراة. وجاء الهدف الحاسم أخيرًا في الدقيقة 66 عندما كسر القائد كيليان مبابي التعادل. وضاعفت فرنسا تقدمها في الدقيقة 82 بفضل تسديدة هادئة من البديل برادلي باركولا. ورغم أن السنغال قلص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بفضل إبراهيم مباي، سرعان ما رد مبابي بهدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 96 ليحسم النقاط الثلاث ويؤكد البداية المثالية لفريقه في البطولة.

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العراق 1-4 النرويج

تعرض رجال غراهام أرنولد لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 على يد المنتخب النرويجي القوي في بوسطن، رغم أنهم تمكنوا من تحقيق إنجاز تاريخي. فقد تم دفع «أسود بلاد ما بين النهرين» إلى التراجع مبكراً بسبب القوة البدنية والتنظيم التكتيكي للأوروبيين، وتأخروا في النتيجة بهدف سجله إرلينغ هالاند في الدقيقة 29. وأظهر العراق عزيمة هائلة واستعاد التعادل مؤقتاً في الدقيقة 39 عندما استقبل المهاجم أيمن حسين عرضية رائعة من أمير العماري ليحرز هدف التعادل القوي. ومع ذلك، سمح خطأ فادح في التمريرة الخلفية لـ«هاالاند» بالانقضاض واستعادة تقدم النرويج قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وأثر التعب الدفاعي بشكل كبير في أواخر الشوط الثاني، حيث سجل «ليو أوستيغارد» الهدف الثالث برأسه، قبل أن يختتم هدف ذاتي مؤسف في الدقيقة 96 هذه البداية الصعبة في المجموعة الأولى.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

فرنسا (ديدييه ديشامب): سرعة الانتقال في خط الوسط والدعم الهجومي من الأجنحة

لا يحتاج ديدييه ديشامب إلى إعادة صياغة الصيغة التي ضمنت في النهاية فوزاً مريحاً بنتيجة 3-1 على السنغال في نيويورك. أثبتت المرونة التكتيكية التي ظهرت في الشوط الثاني، إلى جانب التنفيذ القاتل من كيليان مبابي وبرادلي باركولا، أن حامل لقب كأس العالم مرتين قادر على التغلب على الفرق بمجرد أن يجد إيقاعه.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية بداية أكثر حدة لمنع خصم عنيد من اكتساب الثقة مبكرًا. في الشوط الأول ضد السنغال، بدت فرنسا بطيئة أحيانًا في الاستحواذ، حيث واجهت صعوبة في اختراق خط دفاع منظم بسرعة. يجب أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه ديشامب على «غرفة المحركات» في فريقه، لضمان أن يقوم خط الوسط بنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير لتفكيك خطوط العراق قبل أن تتمكن من الاستقرار. وعندما تتقدم فرنسا، يجب أن توفر دعماً فورياً من الأجنحة لخلق تكتلات هجومية معزولة. وبدلاً من ترك مهاجميها عالقين في المناطق المركزية، يجب على الظهيرين المتداخلين توسيع الملعب بقوة لتمزيق خط دفاع العراق وخلق مساحات قيّمة يستغلها مبابي.

العراق (جراهام أرنولد): توطيد الكتلة الدفاعية المنخفضة والهيكل الدفاعي الاستراتيجي

لا يحتاج غراهام أرنولد إلى التخلي تمامًا عن الهوية القتالية التي أظهرها فريقه في بعض اللحظات أمام النرويج في بوسطن. فقد أثبت التهديد الهوائي واللعب الاستحواذي للمهاجم أيمن حسين، جنبًا إلى جنب مع التمريرات الدقيقة من أمير العمري، أن «أسود بلاد ما بين النهرين» تمتلك الأدوات الأساسية لمعاقبة الفرق في المراحل الانتقالية.

ومع ذلك، يجب على أرنولد أن يعالج بحزم الانهيارات الدفاعية الكارثية التي كلفت فريقه الخسارة في مباراته الافتتاحية. ففي مواجهة النرويج، عانى الفريق بشكل كبير من الأخطاء الفردية ومن صعوبة الحفاظ على تماسك البنية الدفاعية خلال التحولات الدفاعية، مما ترك مساحات شاسعة مكشوفة لاستغلالها من قبل خط هجوم قاتل. أمام منتخب فرنسي مصمم لمعاقبة أي كرة ضائعة أو هفوة دفاعية على الفور، فإن فقدان الكرة بسهولة أو سوء إدارة خط الدفاع سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن تركز تعديلات أرنولد الأساسية على هيكل الدفاع ودرع خط الوسط. يجب أن يظل الكتلة الدفاعية المركزية متماسكة للغاية، وأن تتواصل بشكل لا تشوبه شائبة، وأن تعتمد على توطيد عميق في وسط الكتلة لتحييد الكرات الموجهة إلى المساحات النصفية قبل أن تتمكن فرنسا من إطلاق العنان لأجنحتها ذات المستوى العالمي.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب فرنسا

التحدي الرئيسي الذي يواجهه ديدييه ديشامب قبل التوجه إلى استاد فيلادلفيا هو الحفاظ على التركيز الذهني مع التعامل مع الأعباء البدنية التي يتحملها تشكيلته المليئة بالنجوم. ولحسن حظ «البلوز»، خرجوا من فوزهم الافتتاحي 3-1 على السنغال بتشكيلة سليمة تمامًا، مما يمنح ديشامب وفرة من الخيارات في جميع الخطوط.

القائد كيليان مبابي مكانه مضمون في التشكيلة الأساسية بعد أن سجل ثنائية رائعة حسمت المباراة في الجولة الأولى، ليصبح على وشك معادلة الرقم القياسي لفرنسا في عدد الأهداف على مر التاريخ. وتكمن المعضلة الأساسية في اختيار التشكيلة في كيفية تحقيق ديشامب التوازن بين عمق هجومه الهائل. وبعد أن شاهد جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا يخرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً حاسماً في الدقائق الأخيرة ضد السنغال، هناك ضغط كبير لمنحه مكاناً أساسياً في الجناح. وقد يضفي هذا طاقة هجومية فورية إلى جانب مايكل أوليز لاعب بايرن ميونيخ، بينما يسمح للاعبي خط الوسط المتأخرين مثل أوريليان تشواميني وأدريان رابيو بالراحة أو إدارة دقائق لعبهم قبل مرحلة خروج المغلوب.

أخبار منتخب العراق

يواجه غراهام أرنولد معضلة نفسية ودفاعية أكثر تعقيدًا بكثير وهو يُعد فريقه لمواجهة عمالقة المجموعة الأولى. وأهم نقطة نقاش تدور حول «أسود بلاد ما بين النهرين» هي معالجة الإرهاق الدفاعي والهفوات الفردية التي قضت عليهم في الدقائق الأخيرة من هزيمتهم الافتتاحية 4-1 أمام النرويج.

على الصعيد الدفاعي، سيسعى أرنولد إلى تحقيق تماسك أفضل بكثير بين ثنائي قلب الدفاع زيد تحسين وعلي هاشم لإعادة بناء خط دفاعي يجب أن يظل محكمًا تمامًا في مواجهة كيليان مبابي. وسيخضع أداء الظهيرين حسين علي وميرشاس دوسكي لاختبار صعب للغاية في الجانب الدفاعي في مواجهة جناحي فرنسا السريعين. أما بين القائمين، فسيكون الحارس المخضرم جلال حسن في حاجة ماسة إلى حماية أفضل من خط دفاعه بعد المباراة الافتتاحية الصعبة.

ويظل المهاجم الطويل القامة أيمن حسين النقطة المحورية التي لا جدال فيها في نظام العراق، والذي سجل بثقة في أول مباراة له في البطولة هدف التعادل القوي في الشوط الأول ضد النرويجيين. وسيشكل عماداً قوياً للخط الهجومي إلى جانب علي الحمادي، في حين سيكون للاعبي الوسط المبدعين أمير العمري، الذي قدم تمريرة حاسمة في الجولة الأولى، واللاعبين الخطيرين على الأجنحة مثل علي جاسم وإبراهيم بايش، دور حيوي في الحفاظ على الكرة بمستوى عالٍ لتخفيف الضغط عن خط الدفاع.

المواجهات الرئيسية بين فرنسا والعراق

كيليان مبابي ضد زيد تحسين

بعد أن غيّر كيليان مبابي تمامًا وتيرة المباراة الافتتاحية وأعاد كتابة التاريخ بتسجيله ثنائية رائعة في الشوط الثاني ضد السنغال، يظل مبابي النقطة المحورية المرعبة في خط هجوم ديدييه ديشامب. وفي حين اضطرت فرنسا إلى التحلي بالصبر خلال الساعة الأولى الحذرة والبطيئة في نيويورك، فإن مبابي، عندما يكون في أفضل حالاته، يمنح «البلوز» السرعة العمودية الفائقة والتنفيذ الدقيق اللازمين لكسر التشكيلات الدفاعية المتماسكة. ومن خلال تحركاته المدمرة في المساحات الأمامية، سيسعى إلى الانزلاق إلى الفراغات الصغيرة، وتقييد المدافعين، واستغلال أي خلل في التمركز بلا رحمة.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بالمدافع زيد تحسين، الذي يواجه اختباراً هائلاً في الانضباط الهيكلي. أثبت خط الدفاع العراقي ضعفه أمام الحركات المتميزة والضغط المباشر خلال هزيمته 4-1 أمام النرويج، حيث عانى بشدة من أخطاء فادحة وإرهاق دفاعي في الدقائق الأخيرة. يجب على تحسين الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية. لا يمكنه أن يتحمل خسارة الكرة بسهولة أو أن ينجرف خارج موقعه بفعل تحركات مبابي المضللة، مما من شأنه أن يكشف الثغرات الخطيرة في الوسط التي يستغلها لاعبو الدعم الفرنسيون المتميزون بدقة متناهية.

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مايكل أوليسي ضد ميرشاس دوسكي

مايكل أوليسي، الذي أظهر إبداعاً عالمي المستوى في الجولة الأولى، نسق تماماً اختراق فرنسا الهجومي، حيث شقّ تشكيل السنغال الصلب بتمريرة حاسمة رائعة مزقت الدفاع لتسجيل مبابي الهدف الأول. أمام العراق، سيكون هدفه الأساسي تجاوز الضغط الأولي في وسط الملعب وإطلاق انتقالات سريعة من المساحات الجانبية. وإذا أتيح لأوليس الوقت والمساحة الكافيان للالتفاف ومواجهة المدافعين في الثلث الأخير من الملعب، فإن مدى تمريراته الفائقة وحركته الحادة ستؤديان باستمرار إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية للخصم.

ويسعى الظهير الأيسر العراقي ميرشاس دوسكي إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. ورغم أن العراق أظهر عزيمة هائلة في تحقيق التعادل في الشوط الأول أمام النرويج، إلا أنه قضى فترات طويلة من الشوط الثاني محصورًا في عمق أراضيه بسبب عدم وجود ضغط كافٍ على الأجنحة. يجب على دوسكي إدارة تمركزه الدفاعي بحذر شديد، وتحقيق التوازن بين رغبته في دعم الهجمات المرتدة من الأطراف والضرورة المطلقة لمراقبة زوايا انطلاق أوليسي إلى الداخل. سيكون الضغط المبكر على مسارات التمرير هذه أمراً حاسماً لضمان عدم تمكن «البلوز» من ترسيخ الاستحواذ بشكل كامل وخنق خط وسط العراق.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة الأولى؟

بعد الجولة الافتتاحية، تشكلت فجوة فورية في المجموعة الأولى. تتصدر النرويج الترتيب بثلاث نقاط وفارق أهداف +3 بعد فوزها السهل 4-1 على العراق، بينما تتبعها فرنسا عن قرب بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 عقب فوزها 3-1 على السنغال. وتُعد مباراة الجولة الثانية هذه في ملعب فيلادلفيا نقطة محورية حاسمة من الناحية الحسابية لسيناريوهات التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت فرنسا

إن فوز فريق ديدييه ديشامب سيقفز بـ«البلوز» إلى رصيد أقصاه ست نقاط، مما يضمن لهم التأهل المبكر إلى دور الـ32 أو يضعهم على أعتاب التأهل بشكل قاطع، اعتمادًا على نتيجة المباراة المتزامنة بين النرويج والسنغال. وإذا تمكنت النرويج في الوقت نفسه من تجنب الهزيمة أمام السنغال، فستضمن فرنسا رياضيًّا احتلال أحد المركزين الأولين قبل جولة واحدة من نهاية المجموعة. والأهم من ذلك، أن هذا سيمنحها رفاهية إراحة لاعبيها الأساسيين في الجولة الأخيرة أمام النرويج، بينما سيجمد رصيد العراق عند الصفر تمامًا ويضعه تحت ضغط هائل لتحقيق فوز كبير على السنغال لمجرد الحفاظ على آماله في التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثالث.

إذا فاز العراق

إذا تمكن رجال غراهام أرنولد من تحقيق مفاجأة مدوية وحصد النقاط الثلاث، فسيؤدي ذلك إلى فتح المجموعة الأولى على مصراعيها تمامًا. وإذا ارتفع رصيد العراق إلى ثلاث نقاط، فسيؤدي ذلك على الفور إلى إحياء آمال «أسود بلاد ما بين النهرين»، مما يجعلهم متعادلين في النقاط مع فرنسا ويعيدهم إلى صلب المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد فرنسا عند ثلاث نقاط. واعتمادًا على كيفية تغير فارق الأهداف، فإن ذلك سيجبر حامل لقب كأس العالم مرتين على خوض مواجهة عالية الضغط، وربما حاسمة، ضد النرويج في الجولة الأخيرة، مما يحول ما كان من المتوقع أن يكون مسيرة مريحة في دور المجموعات إلى معركة شرسة للغاية.

سيناريو التعادل

التعادل في بنسلفانيا سيبقي فرنسا في وضع مريح برصيد أربع نقاط، محافظًا على مسارها الثابت نحو التأهل الآمن. أما بالنسبة للعراق، فإن التعادل سيضمن له أول نقطة حاسمة في البطولة، مما يوقف نزيفه الدفاعي لكنه يضيق بشكل كبير هامش الأمان قبل الجولة الأخيرة. في هذه الحالة، ستخوض فرنسا مواجهتها مع النرويج وهي تعلم أن التعادل قد يكون كافياً على الأرجح لضمان أحد المركزين الأولين، بينما سيخوض العراق مباراة نهائية تحت ضغط شديد ويجب عليه الفوز فيها أمام السنغال ليبقى على قيد الحياة في البطولة.

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب التشكيلة المحتملة قبل هذه المباراة، ولا توجد أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف الفريق. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يكشف مدرب العراق غراهام أرنولد عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة. سيتم تقديم التحديثات فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

فازت فرنسا بأربع مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضتها، وجاءت هزيمتها الوحيدة على يد كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في مباراة ودية يوم 4 يونيو. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 3-1 على أيرلندا الشمالية يوم 8 يونيو، كما سجلت انتصارات على كولومبيا (3-1) والبرازيل (2-1) في مباريات ودية أُقيمت في مارس. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت فرنسا تسعة أهداف واستقبلت أربعة.

أما أداء العراق في الآونة الأخيرة فكان متفاوتاً. فقد فاز في مباراتين وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد. وكانت آخر نتيجة له هي الهزيمة 2-0 أمام فنزويلا في 10 يونيو، مما أنهى استعداداته قبل البطولة بنهاية صعبة. وقبل ذلك، تعادل العراق 1-1 مع إسبانيا في 4 يونيو وفاز على أندورا 1-0 في مباراة ودية يوم 29 مايو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فاز العراق 2-1 على بوليفيا في مباراة تصفيات كأس العالم بين الاتحادات.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين فرنسا والعراق مسجلة في قاعدة البيانات المتاحة. بيانات المواجهات المباشرة لهذه المباراة غير متوفرة حاليًا.

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